嘉義縣南新國小天橋拆除 晚間封閉道路施工

今年2月6日到12日雙溪高中舞龍隊受新加坡龍獅總會及威勇體育會邀請，由校長葉俊士帶領3位師長教練及舞龍隊19位隊員赴星國參與妝藝大遊行及演出，與當地年度舞龍冠軍威勇體育會一起到華人社區進行新春晚會表演，除了感受到海外華人濃厚的春節氣氛外，更因為精湛的舞藝獲得高度肯定。

2025-02-21 18:51