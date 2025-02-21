華人過新年 新北雙溪高中舞龍隊應邀赴星國演出

今年2月6日到12日雙溪高中舞龍隊受新加坡龍獅總會及威勇體育會邀請，由校長葉俊士帶領3位師長教練及舞龍隊19位隊員赴星國參與妝藝大遊行及演出，與當地年度舞龍冠軍威勇體育會一起到華人社區進行新春晚會表演，除了感受到海外華人濃厚的春節氣氛外，更因為精湛的舞藝獲得高度肯定。

出訪過程中雙溪高中舞龍隊前往新加坡各式商場、商家及公司行號等，總共進行超過30場的迎春賀年表演，對國高中生而言，演出過程不僅要因應不同場地大小臨機應變調整走位，更因體力消耗而成了耐力大考驗，然而經由每次的經驗累積讓團隊更具向心力更有應變能力。

雙溪高中校長葉俊士說，雙溪高中民俗龍隊已列為新北市教育局的體育發展特色項目，獲准可以透過特色招生管道招收新生。除了教育局之外也非常感謝新北市政府體育局經費挹注及對學校推廣民俗體育運動的肯定，讓學生能夠達成出國展演的圓夢之旅。

雙溪高中龍隊隊長彭泯諺說，教練鄭兆言在訓練過程中，經常告訴他們一定要下功夫，龍隊成員依照教練的指示認真學習，最後也順利到新加坡演出訓練，感謝學校雙溪高中的培育與栽培，感謝過程中所有協助支持的貴人們。

今年高三即將畢業的學生蕭丞軒也表示，非常感謝學校的用心讓龍隊的學生可以有出國的機會，這次的開闊視野之旅除了體能、技能的雙重精進外，團隊的合作精神更加凝聚，未來畢業後學校有任何需求還是會盡全力支持母校及學弟妹。