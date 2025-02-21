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馬祖學子與國際學校籃球交流 提供適性發展舞台

中央社／ 連江縣21日電

馬祖高中籃球隊攜手連江縣立中正國中籃球隊，昨天應邀前往台中馬禮遜美國學校，參與「雙馬會」籃球友誼賽，與外籍學子切磋球藝，提供學生更多適性發展舞台

國立馬祖高級中學今天發布新聞稿指出，馬祖高中籃球隊在教練曾沁綸帶領下，積極參與籃球賽事，昨天偕同連江縣立中正國中學生，應邀前往台中馬禮遜美國學校，參與「雙馬會」籃球友誼賽，與全外籍學生組成球隊競技，最終並以58比57，1分險勝。

馬祖高中透過新聞稿強調，該校學生人數雖有限，但籃球隊仍在109學年度，相隔17年再度參加高中籃球聯賽乙級，111學年度更曾一度打入全國高中甲級聯賽，持續在小島上推動籃球運動，並提供學生更多適性發展舞台。

馬祖高中表示，此次由馬祖高中與連江縣立中正國中籃球隊聯手，面對對手馬禮遜美國學校具身材優勢球員，仍展現團隊合作與堅強鬥志。而在比賽過程中，雙方球員不僅切磋技藝，更拓寬國際視野。藉此強化與本島鏈結，更擁有與國際生交流的機會。

曾沁綸接受中央社記者訪問指出，為讓馬祖愛打籃球的孩子，能在國際舞台上有更多表現機會，預計2月底將有球員前往日本參賽，暑假期間也將前往韓國移地訓練，與外國選手展開更多交流與合作。

美國 舞台 馬祖

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