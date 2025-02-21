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北投國中開多元文化課 文大外籍生分享各國風俗

中央社／ 台北21日電

中國文化大學國際暨外語學院與台北市北投國中合作，首度開設國際多元文化社團課程，邀文大外籍生透過手作活動與趣味遊戲等，帶國中生體驗不同國家的風俗文化。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，這項計畫是文化大學USR實踐計畫團隊規劃，由文大即將成立的歐美語文系教師團隊與北投國中教務主任楊瑞濱共同協商執行；課程內容涵蓋基礎文化介紹和特色主題，如俄羅斯動畫、越南新年禮俗、聖文森漁業與加勒比海音樂、印尼寺廟等。

擔任計畫主持人的文化大學英國語文系副教授黃嘉音表示，此次與北投國中合作並結合USR實踐計畫「青少年培力：共學、共玩、共創科技新未來」，於這學期推出為期12週的「國際多元文化社團」課程。

黃嘉音說明，課程邀請來自俄羅斯、越南、印尼與聖文森等國的文化大學外籍學生，以3週時間向北投國中學生介紹各自國家的歷史地理、風俗民情、飲食文化與特色節慶，並融入手作活動、文化遊戲，如俄羅斯娃娃彩繪、越南東湖木刻版畫、印尼傳統美食製作、聖文森嘉年華音樂體驗等，讓學生沉浸式互動與體驗。

文化大學國際暨外語學院院長葉淑華提到，文大的外籍學生多數已在台灣就學2至3年，具備基本教學經驗，將以英語為主要授課語言，輔以少量中文協助溝通；此計畫不僅能讓國中生熟悉英語環境，提升跨文化溝通能力，也有助於外籍生更快融入台灣的教育與社會環境。

北投國中校長陳澤民認為，這次與文化大學合作，是北投國中在國際教育領域的一大突破，透過與不同國家的大學生交流，能培養學生的文化敏感度，也讓英語學習變得更生動有趣。

俄羅斯 北投 文化大學

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