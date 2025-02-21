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雲林偏鄉小學校廢校轉型有成 活化老人快樂學園台南來取經
少子化衝擊，雲林縣多所小學陸續關閉轉型，其中口湖鄉口湖國小青蚶分校轉型為銀髮樂活園區，成為「老人學堂」，台南市政府教育局長鄭新輝今天下午率教育局、跨校合作計畫人員等至青蚶分校參訪，考察小校活化轉型案例，將經驗帶回台南市作為停辦學校轉型活化政策規畫參考。
口湖鄉口湖國小青蚶分校因學生數大幅減少，2021年學生僅剩個位數被迫停辦，雲林縣府隔年委託雲林縣家園關懷協會進駐經營，成功轉型為銀髮樂活園區，教室變老人學堂和食堂，再設關懷據點、日照空間，開辦以來老人歡樂聲取代童笑聲，提供沿海長輩新的生活空間。
縣府指出，該校停辦後閒置荒廢，考量沿海老年人多，活動空間也不足，因此將校舍移轉撥給社會處並委託專業團隊家園關懷協會進駐維管，進而轉型為銀髮樂活園區。
社會處長林文志說，該校共16間教室，整修後作為長青食堂、社區關懷據點、日照中心等活動，並附設多功能活動室作為「老人才藝學堂」，戶外操場增設園藝農場，委外經營近3年，每年服務人次近2萬人次。
雲林各偏鄉小校都面臨同樣問題，教育處統計，除青蚶分校，目前還有8校區停辦或校舍異地改建，其中4校交給社區活化再利用，包括古坑樟湖國小舊校區租借給樟湖社區發展協會、雲林縣樟湖藍染人文協會營管。
元長仁德國小崙仔分班、新生國小鹿北分班移撥公所轉給社區使用；崙背國小五魁分班做為村里共學空間、圖書館。麥寮橋頭國小許厝分校舊校區、虎尾大屯國小三合分班、四湖南光國小湖寮分班物則拆除歸還土地。
「卡早學生起碼有60人，如今換成老學生了」青蚶長輩也有感於廢校的無奈，但喜於多了運動和學習空間，今天長輩表演才藝並操作IPAD，展現快樂學習的一面，讓台南訪客留下深刻印象，指台南部分偏村小學也面臨同樣問題，雲林經驗值得學習。
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