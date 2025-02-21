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規畫通學步道 嘉縣南新國小陸橋今晚封閉拆除

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣政府針對南新國小通學環境重新規畫；第一階段於今晚9點封路拆除使用率低的天橋，提醒用路人繞行替代道路。記者李宗祐／攝影
嘉義縣政府針對南新國小通學環境重新規畫；第一階段於今晚9點封路拆除使用率低的天橋，提醒用路人繞行替代道路。記者李宗祐／攝影

嘉義縣太保市南新國小上下學倚賴縣道159線作為接送、通行的主要道路，因交通流量大、尖峰時刻接送停等車輛影響車流，常導致嚴重交通阻塞，嘉義縣政府針對通學環境重新規畫；第一階段於今晚9點封路拆除使用率低的天橋，明天上午9點開放通行，提醒用路人繞行替代道路。

縣府建設處表示，南新國小前路口銜接北港路二段、中山路一段、中山路一段138巷、中興路二段及南埤路等5條道路，為7岔路口，路口範圍過大，無安全空間供學童及行人穿越，且車流動線混亂，近3年肇事紀錄高達120件。

為緩解道路壅塞、提升交通運輸效益，規畫將接送區移至校內，並分流車種及時段，也將原先學校前方大路口拆分為2個路口，縮小並簡化，明確化車流動線。

另拆除既有使用率低的人行天橋，以及派出所圍牆退縮作為人行空間，路口轉角處加大人行道，提供行人安全停等空間，及縮短行人穿越路口距離等。

建設處表示，南新國小方圓800公尺周邊7處路口，透過新設行穿線、行人專用號誌及劃設機車停等區，友善行人及機車的用路環境，改善經費6019萬元。

第一階段將拆除使用率低、影響行車安全的行人天橋，因配合現場橋梁破碎拆除需求，採全線封閉方式作業，為避免施工造成當地交通過甚，將於夜間時段施工。預計2個工作天拆除，盡量選在假日夜間施作。

人行道 嘉義 行人

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