小學生設計「樹洞」陪伴長輩 獲發明展選拔金牌

鯉魚國小學生設計「樹洞：智慧家居與情感互動語音夥伴」，結合物聯網與人工智慧，透過語音分析及情感反饋，提供長輩溫暖陪伴，作品參加世界青少年發明展台灣選拔賽獲金牌。

南投縣政府教育處今天發布新聞稿表示，竹山鎮鯉魚國小參加今年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽，以卓越的科技創新與教育實踐力，在生活便利類、教育學習類，分別獲得國小組金牌、銅牌，校方統計2018年起累計獲3金、3銀、2銅、2次佳作、2次進入世界賽。

縣府教育處表示，金牌作品「樹洞：智慧家居與情感互動語音夥伴」，由五年級學生陳煥舉、陳可庭、林柚辰共同發表，專為高齡族群設計，結合物聯網與人工智慧技術，裝置透過台語語音分析及情感反饋，提供長輩溫暖陪伴，展現學校教育增進社會福祉。

教育處表示，銅牌作品「跳大繩智慧教練」由六年級陳冠賀、陳冠皓、陳彥霖共同發表，透過壓力感測器與micro:bit技術，期待解決團隊跳繩訓練中同步問題，這項創新訓練工具呼應鯉魚國小多年來在民俗體育推展的努力，也激發學生跨領域學習興趣和能力。

鯉魚國小校長曾以瑩說，鯉魚國小全日制課程設計，透過「做中學」激發學生創造力與想像力，低年級從遊戲中學習智高積木、DASH機器人，中年級Scratch課程等軟硬體接觸，到高年級融合物聯網與人工智慧技術的專題探究，並鼓勵學生參加競賽精進能力。