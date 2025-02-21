竹北市打造博愛國中小 雙校通學步道一次到位

竹北市公所投入2100萬元全面升級博愛國中小周邊的人行步道，已於日前順利完工。除提供寬敞舒適的人行環境外，無障礙設施更是依照最新規範重新設計。進一步照顧到身障者、長者與孩童的行人安全與步行體驗。

竹北市長鄭朝方指出，博愛國中、博愛國小地處竹北縣治區，鄰近光明一路美食商圈、文化中心、美術館、爬蟲兩棲類公園、文化公園等，是學童、居民與遊客日常往來頻繁的區域。然而，過去人行道地磚因年久失修而破損，無障礙坡道亦未完全符合規範，部分路段甚至出現人行道終點未銜接等問題，影響行人通行安全。

竹北市公所積極向國土署爭取經費補助，最終獲得1722萬元補助款、自籌378萬元，合計投入2100萬元進行全面改善。

鄭朝方進一步提到，改善範圍包括博愛國小、博愛國中附近博愛街、光明三路、縣政十三路人行道與路面610公尺。改善後人行道變得更加寬敞舒適平坦，並畫設綠底行穿線保障學童及民眾通學、通勤安全。而工程同時串聯光明一路美食商圈至縣治區的人行步道，強化生活機能與都市空間的連結，使市民在日常活動中享有更友善的步行環境。

竹北市公所將持續檢視市內各區人行道狀況，循序漸進改善步行空間，讓竹北成為真正適合居住、工作與休閒的現代化城市。