馬祖高中與馬禮遜美國學校「雙馬會」籃球交流1分險勝

為持續推動籃球運動，提供學生更多適性發展的舞台，馬祖高中攜手連江縣立中正國中，昨晚受邀前往台中馬禮遜美國學校，舉辦「雙馬會」籃球友誼交流賽，與該校全由外籍學生組成的隊伍切磋競技，最後以58比57險勝。

國立馬祖高中籃球隊雖受限於當地生員較少，仍積極投入訓練與競賽，在曾沁倫教練帶領下，109學年度相隔17年重返乙級高中籃球聯賽，並於111學年度一度晉級全國甲級聯賽，展現不俗的高超球技。

馬祖高中校長謝崇耀表示，此次比賽雙方球員全力以赴，馬祖高中與中正國中聯軍在面對身材較具優勢的對手時，憑藉穩定的團隊合作與靈活戰術，緊咬比分不放。賽事最後關頭，馬祖高中球員把握決勝機會，投進關鍵一球，最終以58:57一分之差，驚險勝出，為這場跨文化籃球交流賽畫下完美句點。比賽過程中，雙方球員互相學習，展現出高度競技精神，也透過比賽建立深厚友誼。

謝崇耀表示，學校長期鼓勵學生參與體育競賽，不僅能培養運動習慣，也能從中學習團隊合作與克服挑戰的精神。此次與馬禮遜美國學校的交流，更是一場難得的國際體驗，讓學生有機會與不同文化背景的球員交手，拓展視野。他感謝馬禮遜美國學校的熱情接待，期待未來能有更多機會與國內外學校交流，共同提升籃球運動水平。