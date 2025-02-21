學校拚藝才班招生 辦先修班、成果展

台南國中、小學的藝才班鑑定報名今起陸續展開，但面臨少子化或就業考量，各音樂、美術類藝術才能班近年難滿招，出現招生壓力；許多學校為此開先修班、辦成果活動等來吸引報考，家長認為，校方應多提供如何協助孩子準備報考資訊。

永福國小是台南市最早有音樂班的小學，校長楊淑晏直言，過去報名都是錄取人數數倍，2年前僅招到8人，不過去年已有15人就讀，今年會更好；大成國中音樂班管樂團連續10年全國賽第1，校長陳惠文說，每年有8、9成學生往音樂發展，該校術科、學科並重，有信心迎戰招生。

崇學國小的國樂班去年招到20人，沒招滿但人數穩定，校長洪榮進說，除了為低年級開先修班，也利用節日讓中年級學生表演給低年級學生觀賞；後甲國中有國樂班、管樂班，校長陳瑞榮說，近年國樂班有招不滿的困境，管樂班則一直招滿，為招生利用寒暑假為五、六年級生開先修班，也對有興趣學生安排老師指導。

美術班部分，民德國中美術班年年滿招，去年有百餘人報名，校長趙克中說，該校美術班校友上大學就讀設計、建築、牙醫及與藝術等多媒體相關科系，證明更有發展性，也因此吸引就讀；立人國小校長王全興說，美術班去年滿招，主要作法是為低年級學生開先修班，並辦成果展，吸引家長針對孩子興趣選擇就讀美術班。

舞蹈班受衝擊也不小，中山國中校長林國斌說，舞蹈班少數學生覺得太累而轉普通班，但多數有興趣而就讀，招生會努力宣傳並辦表演；進學國小校長李添旺指出，國小讀舞蹈班主要是興趣培養，不必一開始就想未來出路，透過舞蹈，對這階段學童發育、美姿很有幫助。

美術班黃姓學生家長建議校方，藉由辦活動或先修班機會，邀請學生、家長分享經驗，讓家長了解如何協助孩子準備，提升報考意願。