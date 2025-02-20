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校長稱「像首次入圍得最佳男主角」 彰化偏鄉小校被降分校定案

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉民靖國小改為竹塘國小民靖分校今拍板定案。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉民靖國小改為竹塘國小民靖分校今拍板定案。記者簡慧珍／攝影

彰化縣民靖國小本學年學生人數34人，被列入裁併校名單，縣政府今年元月17日舉行公聽會，地方表達反對「降級」為竹塘國小民靖分校，縣政府今召開教育審議委員會，改為分校拍板定案。

民靖國小4年前的學生人數一度未達裁併校底線40人，後來力爭上游達標，未料本學年再度進入裁併校名單。據了解，彰化縣教審會討論民靖國小改為竹塘國小民靖分校，家長會代表等地方人士未激烈陳詞，但表達無論如何都希望縣政府照顧學區子弟，校長周金木自稱到任3年，首度在本學年進榜像「第一次入圍，就得到最佳男主角。」

縣政府元月舉辦公聽會時，家長代表要求不降級為分校，改設為竹塘國中附設小學，民靖國小有足夠校舍，可紓解竹塘國中因校舍不足被入學總量管制的困境，這個建議很快遭竹塘國中以國小、國中的行政作業、師資、教學截然不同，難以互通有無為由，敬謝不敏。今教審會中未再提起改成竹塘國中附小的方案。

與會教育界代表建議，改設分校後，教育資源不能缺少。縣政府教育處回應說，縣內目前有平和國小建和分校、溪州鄉成功國小西畔分校，獲得教育資源不遜於本校，未來民靖分校也能得到很好資源來辦學。

彰化縣過去5年有3所國小被命令停招，都在大城鄉，第三所停招的潭墘國小要求降為溪州國小潭墘分校而不得，強力抗爭但終告失敗，地方民眾一狀告到監察院，監察院調查後糾正彰化縣政府。有了前車之鑑，縣政府不廢民靖國小，改設分校，地方「掙扎」一段時日，縣政府態度強硬，今設為分校定案。

併校 小學

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