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影／苗栗學生「太會扯了」 後龍國小扯鈴技壓全台多年

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣的學子及選手參加國內外各項體育賽事表現亮眼，縣府上午公開接見並頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣的學子及選手參加國內外各項體育賽事表現亮眼，縣府上午公開接見並頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣的學子及選手參加國內外各項體育賽事表現亮眼，縣府上午公開接見並頒獎表揚，縣長鍾東錦強調縣內各校應發展適合自己的體育項目，一些得牌項目也要重點發展為苗栗爭光，大家更應培養運動家精神，讓苗栗體育表現發光發亮。

縣府上午在文觀局中正堂表揚運動績優選手，共367名選手和教練，他們代表苗栗參與國際賽事及全國競賽，包括舞蹈運動、橋牌、網球、健美、競技疊盃、跆拳道、空手道、柔道、角力、田徑、武術、滑輪溜冰、高爾夫、木球、排球、桌球、民俗體育扯鈴、跳繩、台灣獅等19種運動項目，勇奪111面金牌、39面銀牌及57面銅牌，表現優異。

鍾東錦致詞時提到前晚和妻子陳美琦參觀全國性的大型節慶活動，舞台上的扯鈴表演，比苗栗學生的扯鈴技術「差遠了」，他告訴妻子，老婆還半信半疑問「真的假的」，他回答「如果妳不信，下次有扯鈴大賽時帶妳去看」。

縣府教育處表示，苗栗縣舞蹈運動委員會選手楊文輝去年底赴哈薩克參加世界帕拉舞蹈大賽，榮獲輪椅組第1級單人創意舞蹈金牌佳績，他不畏艱難，遠渡重洋累積排名積分，未來要朝更高層級的亞帕、帕運努力。

明仁、公館國中及三義高中橋藝聯隊楊蘊微、陳宥伊、鄭玉蝶、劉品儀、彭舒祺、傅子瑜選手參加2025亞太城際中學生橋牌錦標賽，在U18女子組榮獲金牌，力壓地主大陸上海隊奪冠，也是第一面亞太學生金牌，樹立苗栗橋牌大縣榮譽。另外，明仁國中網球好手曾彥嘉在ATF亞洲網球巡迴賽苗栗站勇奪男單金牌，振奮人心。

全國賽事中，後龍國小扯鈴隊參加教育部全國民俗體育競賽，囊括29面金牌，堪稱完美表現；男生隊及女生隊的舞台賽，更是連續10年獲雙料冠軍，開創苗栗扯鈴的黃金世代，也為苗栗體育賽事寫下光榮的一頁。

教育處長葉芯慧表示，縣府持續推動學校及社會各項體育運動發展，致力提升及推動全縣運動風氣及學校體育競技水準，並透過優秀運動選手留縣培訓扎根、鮭魚回流、優秀運動團隊等計畫，結合中央基訓站，增聘各項運動教練等政策，為學校、運動社團、優秀運動人才培育注入量能，並優化縣內全民運動環境，提升教練及選手競技概念，為苗栗體育深耕及強化鋪路，今天的接見頒獎典禮，獎勵金共發放約138萬元。

苗栗縣的學子及選手參加國內外各項體育賽事表現亮眼，縣府上午公開接見並頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣的學子及選手參加國內外各項體育賽事表現亮眼，縣府上午公開接見並頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣的學子及選手參加國內外各項體育賽事表現亮眼，縣府上午公開接見並頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣的學子及選手參加國內外各項體育賽事表現亮眼，縣府上午公開接見並頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣的學子及選手參加國內外各項體育賽事表現亮眼，縣府上午公開接見並頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣的學子及選手參加國內外各項體育賽事表現亮眼，縣府上午公開接見並頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影

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