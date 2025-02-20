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新竹實驗中學水彩創作班聯展做公益 義賣所得6成捐創世

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
展覽義賣所得6成將捐贈「創世基金會」關懷社會弱勢、也傳遞溫暖力量。圖／策展人蔣育鳳提供
展覽義賣所得6成將捐贈「創世基金會」關懷社會弱勢、也傳遞溫暖力量。圖／策展人蔣育鳳提供

新瓦屋客家文化保存區匯客市藝文設計，即日起至4月底展出由水彩名家洪東標老師所指導的新竹實驗中學水彩創作研習班聯展，在即將迎來春暖花開的美好時節，邀請喜愛藝文的朋友們蒞臨觀賞。

水彩創作研習班緣於多年前老師洪東標在科學園區實驗中學開辦畫展，數10幅逸趣橫生的水彩引起熱烈迴響，讓一群教職員工及家長興起習畫動力，進而成立水彩創作研習班，並敦請洪東標教學指導，在老師的引領下，學員們不斷的提升精進，透過一次次地揮灑，幻化最美麗的紙上乾坤。

水彩創作研習班接連於實中圖書館、辛志平校長故居、采昱科技公司、樹杞林文化館、新竹市文化中心、陽明交大圖書館、新竹台大分院杏苑畫廊、新竹馬偕醫院藝廊與長庚養生村等藝文館舍展出，頗受好評。

策展人蔣育鳳表示，本次展覽以「分享」為主題，共計展出37幅各異其趣的水彩作品，花姿樹態、山情水意，有家鄉的印記，有旅遊的停格；森林之美、禽鳥之樂，是對自然的歌頌，對生態的珍視；靜物寫生、人物描摹，平凡中卻有奇特之處，歡迎把握展期感受水彩淡雅的藝術魅力。

另外，展覽義賣所得6成將捐贈「創世基金會」關懷社會弱勢、也傳遞溫暖力量，更多展覽詳情請至臉書：匯客市藝文設計（質野餐）的粉絲專頁。

本次展覽以「分享」為主題，共計展出37幅各異其趣的水彩作品。圖／策展人蔣育鳳提供
本次展覽以「分享」為主題，共計展出37幅各異其趣的水彩作品。圖／策展人蔣育鳳提供
新瓦屋客家文化保存區匯客市藝文設計即日起展出，圖／策展人蔣育鳳提供
新瓦屋客家文化保存區匯客市藝文設計即日起展出，圖／策展人蔣育鳳提供

圖書館 新竹

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