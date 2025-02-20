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美術班、音樂班、舞蹈班招生不易 台南國中小出招迎戰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市民德國中美術班每年滿招，報名人數是錄取人數4、5倍。記者鄭惠仁／攝影
台南市民德國中美術班每年滿招，報名人數是錄取人數4、5倍。記者鄭惠仁／攝影

國中小音樂、美術類藝術才能班面臨少子化或未來就業的考量，也都有招生的壓力，台南市學校為了因應，除了開先修班，也為低年級辦成果活動等來吸引家長，部分學校每年報名人數都是錄取人數的數倍。藝才班鑑定報名明天起陸續展開，學校為了搶學生，也都事先做足功夫與努力，希望能滿招。

台南永福國小是全市最早有音樂班的小學，校長楊淑晏表示，近幾年招生確實遇到困境，過去報名都是錄取人數數倍，但近幾年許多家長考量到課業壓力、未來就業等問題，加上少子化及許多學校都有音樂社團等影響，報名人數減少，2年前僅招到8人，但去年已有15人就讀，今年會更好。

大成國中音樂班全國聞名，管樂團連續10年全國第一，校長陳惠文說，每年有8、9成學生往音樂發展，主要錄取台南女中、雄中音樂班及南藝大。該校術科、學科並重，讓家長、學生放心，也讓學校更有信心迎戰招生不易的挑戰。

崇學國小有國樂班，去年招到20人，雖沒有招滿，但人數穩定。校長洪榮進說，除了為低年級開先修班，引發興趣，也利用節日讓中年級學生表演給低年級學生觀賞，以及利用招生說明讓家長知道學校有這樣的特色團隊，吸引家長讓孩子就讀。

後甲國中有國樂班、管樂班，校長陳瑞榮說，近幾年國樂班也有招不滿的困境，管樂班則一直招滿，為了吸引學生就讀，除了利用寒暑假為五、六年級生開先修班，也對有興趣學生安排老師指導。

民德國中美術班年年滿招，去年有百餘人報名。校長趙克中說，國民教育強調五育均衡發展，讀美術班的學生，美育陶冶多，智育與體育又能兼顧，由該校美術班畢業校友上大學就讀設計、建築、牙醫及與藝術等多媒體相關科系來看，證明更有發展性，也因此吸引孩子就讀。

立人國小校長王全興說，該小美術班去年也滿招，主要作法是為低年級學生開先修班，並辦理成果展，家長從中看到孩子的成果，也會針對孩子的興趣，選擇就讀美術班。

舞蹈班受到的衝擊也不小，雖然許多家長會帶孩子學跳舞，但認為學跳舞辛苦，考量到課業壓力，對就讀舞蹈班較慎重。進學國小、中山國中都有舞蹈班，因口碑佳學生數持續穩定，中山國中校長林國斌說，儘管少數學生會因為覺得太累而轉普通班，但多數學生有興趣而就讀，招生來到，也都努力到舞蹈社宣傳，並辦表演吸引孩子就讀。

進學國小校長李添旺指出，國小讀舞蹈班主要是興趣培養，若一開始就想到未來出路，大可不必。五、六年級正是孩子發育的階段，舞蹈班的學生幾乎都是女生，在此階段透過舞蹈，確實對發育及身材、美姿很有幫助，有了基礎後，即使未來不往舞蹈發展，但參加任何與舞蹈相關社團，都能得手，可促進人際關係，也會是最大收穫。

台南市立人國小為低年級開美術先修班，並辦成果展，引發興趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小為低年級開美術先修班，並辦成果展，引發興趣。記者鄭惠仁／攝影

台南 國樂 音樂

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