快訊

台股下跌116點收23,487點 台積電下跌10元收1,080元

政院拍板！再婚不能拿贍養費 5年內分居3年可訴請離婚

iPhone 16e被閹割蘋果「超實用功能」！網嚇貴6400元：直接滅火

聽新聞
0:00 / 0:00

不一樣生命教育！北市校園有馬 校長：學習與動物相處

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
校長陳清義表示，很多心理學與教育研究皆指出，在成長過程中與動物互動，有助於提升情感發展、培養耐心與增強自信心，而將馬匹帶入校園更是在北市校園難得一見奇景。記者洪子凱／攝影
校長陳清義表示，很多心理學與教育研究皆指出，在成長過程中與動物互動，有助於提升情感發展、培養耐心與增強自信心，而將馬匹帶入校園更是在北市校園難得一見奇景。記者洪子凱／攝影

108課綱重視多元教育，而生命教育議題也是各校積極推展項目，延平國小今天為學校中年級學生開設相關課程，更將馬匹帶入校園，讓孩子近距離互動，不少小朋友看到馬匹都感到新奇、興奮，課程中更透過介紹馬習性、生活，引導孩子深入思考如何與動物和諧共處，讓孩子有更深刻感觸。

校長陳清義表示，很多心理學與教育研究皆指出，在成長過程中與動物互動，有助於提升情感發展、培養耐心與增強自信心，而將馬匹帶入校園更是在北市校園難得一見奇景。

校長陳清義說，希望透過認識動物帶領孩子對每一種生命的尊重，活動中除為孩子們詳細介紹馬匹生活習性、飲食習慣與生命周期，還藉由小遊戲，引導孩子們深入思考人與動物如何和諧共處，從中學習尊重生命的價值。

負責協調馬匹進入校園家長余靜怡表示，騎馬在台灣算是比較少見運動項目，此次活動除了配合學校生命教育課程外，也希望讓孩子認識這項文化，且讓孩子騎馬除了有益身心外，更能幫助專注度提升。

今年四年級、學習馬術逾一年更擔任示範學生余蔡振也說，一開始看到哥哥騎馬覺得很帥，才跟媽媽說要報名上課，但發現自己透過騎馬跟動物產生感情，更覺得體力變好，越騎越有興趣，也希望自己未來有機會也能參加比賽，跟更多頂尖好手較勁。

延平國小今天為學校中年級學生舉行生命教育課程，將馬匹帶入校園，讓孩子近距離互動。記者洪子凱／攝影
延平國小今天為學校中年級學生舉行生命教育課程，將馬匹帶入校園，讓孩子近距離互動。記者洪子凱／攝影

動物

延伸閱讀

官方LINE淪商宣挨轟貼遠雄冷屁股？北市：助提升台北形象

北市議員陳怡君交保遭撤 士院20日下午3時開庭

營養午餐爆食安！北市團膳公司3批「雙色乳酪絲」過期 挨罰18萬

北市大貨車轉彎未禮讓行人 8旬婦走斑馬線遭撞骨盆骨折

相關新聞

新竹實驗中學水彩創作班聯展做公益 義賣所得6成捐創世

新瓦屋客家文化保存區匯客市藝文設計，即日起至4月底展出由水彩名家洪東標老師所指導的新竹實驗中學水彩創作研習班聯展，在即將...

美術班、音樂班、舞蹈班招生不易 台南國中小出招迎戰

國中小音樂、美術類藝術才能班面臨少子化或未來就業的考量，也都有招生的壓力，台南市學校為了因應，除了開先修班，也為低年級辦...

不一樣生命教育！北市校園有馬 校長：學習與動物相處

108課綱重視多元教育，而生命教育議題也是各校積極推展項目，延平國小今天為學校中年級學生開設相關課程，更將馬匹帶入校園，...

母心疼4年級女兒遭同學排擠只能找姐姐玩 網勸放手：學著壯大自己

一位四年級女童的母親近日在臉書社團「匿名公社」上分享女兒在校遭遇的交友困境，引發網友熱烈討論與關注。根據該母親描述，女兒因與班上一位好友發生爭執後，對方聯合其他同學疏遠她，導致女童在班上幾乎沒有朋友，甚至連參加學校活動時也感到尷尬與孤立。

台南響應世界母語日 學生用新詩懷念外婆

明天2月21日是世界母語日，南市教育局今在協進國小表揚推展母語績優學校與人員，由副局長王崑源代表市府表彰在「小小網紅遊台...

基市小學拆除使用逾半世紀舊教室 勾起不少老校友回憶

基隆市德和國小「德興樓」拆除重建工程今天動土，德興樓完工啟用超過半世紀，校長賴鴻吳說，這棟校舍陪伴許多在地人學習成長，拆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。