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不一樣生命教育！北市校園有馬 校長：學習與動物相處
108課綱重視多元教育，而生命教育議題也是各校積極推展項目，延平國小今天為學校中年級學生開設相關課程，更將馬匹帶入校園，讓孩子近距離互動，不少小朋友看到馬匹都感到新奇、興奮，課程中更透過介紹馬習性、生活，引導孩子深入思考如何與動物和諧共處，讓孩子有更深刻感觸。
校長陳清義表示，很多心理學與教育研究皆指出，在成長過程中與動物互動，有助於提升情感發展、培養耐心與增強自信心，而將馬匹帶入校園更是在北市校園難得一見奇景。
校長陳清義說，希望透過認識動物帶領孩子對每一種生命的尊重，活動中除為孩子們詳細介紹馬匹生活習性、飲食習慣與生命周期，還藉由小遊戲，引導孩子們深入思考人與動物如何和諧共處，從中學習尊重生命的價值。
負責協調馬匹進入校園家長余靜怡表示，騎馬在台灣算是比較少見運動項目，此次活動除了配合學校生命教育課程外，也希望讓孩子認識這項文化，且讓孩子騎馬除了有益身心外，更能幫助專注度提升。
今年四年級、學習馬術逾一年更擔任示範學生余蔡振也說，一開始看到哥哥騎馬覺得很帥，才跟媽媽說要報名上課，但發現自己透過騎馬跟動物產生感情，更覺得體力變好，越騎越有興趣，也希望自己未來有機會也能參加比賽，跟更多頂尖好手較勁。
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