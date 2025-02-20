台南響應世界母語日 學生用新詩懷念外婆
明天2月21日是世界母語日，南市教育局今在協進國小表揚推展母語績優學校與人員，由副局長王崑源代表市府表彰在「小小網紅遊台南」、「魔法語花一頁書」、「母語Podcaster」、「我詩故我在」等母語競賽獲獎學生，以及推動母語教育的有功人員。學生吳奕潔用新詩懷念外婆，用母語連結家族情感，吟出動人情懷。
活動開場由協進國小啦啦隊以充滿活力的表演揭開序幕，典禮現場表揚各項母語競賽優秀學生。麻豆區培文國小梁瑋芸在「小小網紅遊台南」競賽中脫穎而出，她透過影片以母語介紹在地柚子的歷史與文化，展現母語學習的豐碩成果。
建興國中吳奕潔以「阮兜的魔術師」新詩創作，在「我詩故我在」競賽中獲獎，以詩懷念外婆，將家族記憶與母語情感緊密連結，感動人心。
文元國小教師蔡明錡因深耕台語教學、積極指導學生參加各類母語競賽，榮獲「本土語傑出個人貢獻獎」。他表示，希望透過自身的努力，讓後代子孫都能自信地說出優美動聽的台語，將持續投入母語傳承，讓台語成為更多孩子生活中的一部分。
為進一步推廣母語，教育局攜手台南生活美學館，舉辦世界母語日系列活動「咱畫咱的話」畫作展覽。展覽精選自113學年度「魔法語花一頁書」競賽脫穎而出的48幅優秀作品，涵蓋臺灣台語、台灣客語、原住民族語及新住民語等多元語言，透過童趣筆觸與創意視角，展現語言與藝術交織的魅力，展期至2月26日。
教育局長鄭新輝表示，學習母語不僅限於學校教育，家庭與社區的協力推動更是關鍵，因此教育局將每年2月訂為「家庭母語月」，期望透過學校、家庭與社區的共同努力，扎根母語學習。
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