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四年級女童因與好友冷戰遭同學排擠 母親心疼盼解困局

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

一位四年級女童的母親近日在臉書社團「匿名公社」上發文指出，她的女兒在校遭遇的交友困境，引發網友熱烈討論與關注。根據該母親描述，女兒因與班上一位好友發生爭執後，對方聯合其他同學疏遠她，導致女童在班上幾乎沒有朋友，甚至連參加學校活動時也感到尷尬與孤立。

這位母親表示，為了協助女兒解決問題，她曾與對方家長約出來溝通，並向學校老師反映情況。然而，雖然雙方家長曾見面討論，且老師也表示「不能夥同其他人不跟誰玩」，但問題似乎並未獲得實質改善。母親提到，女兒目前只能在下課時間與認識的五年級姐姐玩耍，令她感到非常心疼。

該事件引發眾多網友回應，不少人認為，老師的處理方式已屬合理。網友指出，交朋友本是自由選擇，無法強迫誰與誰和好，但老師已經明確表態不能拉攏他人排擠某個同學，這已是對學生基本權益的保障。一位網友留言表示：「老師不能要求誰跟誰交朋友，但他已經禁止了排擠行為，這是合理的處理方式。」

另有網友建議家長應適度放手，讓孩子學會面對與處理人際關係問題。一位家長分享自身經驗說道：「這情況我家也有過，老師已經處理了，只是你不滿意而已，但我們無法要求其他孩子必須和自己的小孩做朋友。」也有網友提醒：「自己夠強大就不怕沒朋友，與其自己去附和別人還不如自己壯大自己。」

此外，也有家長提出長遠觀點，認為交友並非追求數量，而是重視品質。有網友留言：「遲早讓小孩認清朋友不是多就好，而是幾個夠用就好」、「所以我不斷灌輸小孩一個觀念，人的一生認識上千人，所謂的朋友不是一定重要，真正的朋友是可以平常不聯絡，但是自己一旦出事，就一通電話或是簡訊就會直接問要什麼幫助。」

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