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基市小學拆除使用逾半世紀舊教室 勾起不少老校友回憶

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市德和國小「德興樓」拆除重建工程今天動土，新的教學大學預計明年底完工，後年6月啟用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市德和國小「德興樓」拆除重建工程今天動土，新的教學大學預計明年底完工，後年6月啟用。記者邱瑞杰／攝影

基隆市德和國小「德興樓」拆除重建工程今天動土，德興樓完工啟用超過半世紀，校長賴鴻吳說，這棟校舍陪伴許多在地人學習成長，拆除重建的消息，喚起許多校友的回憶。這項工程總預算為1億8708萬元，預計明年底完工，後年6月啟用。

德和國小老舊校舍拆除重建工程，由市府參議楊桂杰主持，立委林沛祥、基隆市議長童子瑋、市議員施偉政等人出席，一同祈福，祝禱拆除及興建工程順利完工。

教育處說，這件工程由張從仁建築師事務所規劃設計與監造，長聖營造公司負責興建，採鋼筋混凝土結構，興建地上3層建築，規畫教室16間。

新校舍採「ㄇ」字型配置，利用山型屋頂框及立面開窗與材質變換，塑造框景眺望效果，呼應山勢及環境景觀。新舊校舍會合圍無風害的中庭，使學生能走出戶外接觸大自然，並維持現有動線原則。風雨球場擋風與接送區聯接，更方便家長接送及開放校園使用。

楊桂杰說，德興樓使用已超過年限，因為建築老舊，市府特別編列預算，並及爭取教育部國教署補助經費，拆除德興樓後，新建教學大樓。工程經費1億8708萬元，其中教育部國教署補助6600多萬元、市府自籌1億2000多萬元。

林沛祥表示，先前颱風過後，他得知德和國小校舍受損，他在立法院向行政院長卓榮泰表達，德和國小校舍改建的迫切性，「樓都快塌了。」幾天後，國教署人員就來現勘，最後「危機就是轉機」，促成校舍重建。

童子瑋說，校園改造不僅僅是學校的事，也關係到社區和城市的發展。學校的改建不應該只是改善教室或學習環境，還應該把公園和停車需求一併考慮進來，這樣一來，不僅能提升學校的功能，也能改善整個社區的生活品質。

基隆市德和國小「德興樓」拆除重建工程今天動土，新的教學大學預計明年底完工，後年6月啟用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市德和國小「德興樓」拆除重建工程今天動土，新的教學大學預計明年底完工，後年6月啟用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市德和國小「德興樓」拆除重建工程今天動土，新的教學大學預計明年底完工，後年6月啟用；圖為完工示意圖。圖／基市府提供
基隆市德和國小「德興樓」拆除重建工程今天動土，新的教學大學預計明年底完工，後年6月啟用；圖為完工示意圖。圖／基市府提供
基隆市德和國小「德興樓」拆除重建工程今天動土，新的教學大學預計明年底完工，後年6月啟用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市德和國小「德興樓」拆除重建工程今天動土，新的教學大學預計明年底完工，後年6月啟用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市德和國小「德興樓」拆除重建工程今天動土，新的教學大學預計明年底完工，後年6月啟用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市德和國小「德興樓」拆除重建工程今天動土，新的教學大學預計明年底完工，後年6月啟用。記者邱瑞杰／攝影

國教署 基隆 建築師

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