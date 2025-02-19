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解決學區總量管制問題 平鎮國小新設校將搭配停車場

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市平鎮區南勢國小學生數總量管制逾10年，每年幾乎都要轉介約百名學童至鄰近學校就讀，桃園市教育局表示，新規畫的平鎮國小量體可彈性規畫，第一期先以24班、非營利幼兒園先暫以3班（含2歲專班)、集中式特教班及資源班各1班規畫。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區南勢國小學生數總量管制逾10年，每年幾乎都要轉介約百名學童至鄰近學校就讀，桃園市教育局表示，新規畫的平鎮國小量體可彈性規畫，第一期先以24班、非營利幼兒園先暫以3班（含2歲專班)、集中式特教班及資源班各1班規畫。記者翁唯真／攝影

桃園市平鎮區南勢國小學生數總量管制逾10年，每年幾乎都要轉介約百名學童至鄰近學校就讀，桃園市教育局表示，新規畫的平鎮國小量體可彈性規畫，第一期先以24班、非營利幼兒園先暫以3班（含2歲專班)、集中式特教班及資源班各1班規畫，再視未來人口增加情況，啟動第二期校舍興建。

南勢國小學區涵蓋南勢、金星、平安、平南、平鎮、區興、福林及新貴里等，是平鎮區前5名大里。教育局統計，南勢國小近3年因總量管制，每年約轉介百名學生至鄰近國小就讀。

市議員陳韋曄表示，上周有再開第二次教育設施審議委員會審查，確定會興建一期校舍，並設置廚房提供給平鎮及南勢國小學生，能安心用餐，還有公托中心，也是相當重要，讓家長可以安心上班。

陳韋曄說，而附近居民引頸期盼的地下停車場，也確定會興建，讓民眾無需擔心無無處停放，也期待工程都可以如期如質完工，造福地方。

教育局表示，考量平鎮區為桃園第三大行政區，山仔頂重劃區開發迅速，預計未來社會性人口將大量移入，平鎮國小量體可彈性規劃，第一期先以24班、非營利幼兒園先暫以3班（含2歲專班)、集中式特教班及資源班各1班規畫，再視未來人口增加情況，啟動第二期校舍興建。

教育局說，未來也將設置廚房，除供應平鎮國小師生外，也分享給南勢國小師生，並與交通局討論後，規畫興建地下1層提供200席地下停車場。平鎮國小設校後續將委請新建工程處代辦，在徵選建築師後進入規畫設計，希望能盡速發包，照原定117學年度招生目標。

小學生 教育局 桃園

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