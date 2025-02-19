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門板損壞有階梯 新北汐止國小老舊廁所盼更新

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止國小的廁所老舊，盼能進行更新，讓學童有更良善的使用環境。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國小的廁所老舊，盼能進行更新，讓學童有更良善的使用環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止國小是百年老校，歷史悠久，相對的許多設備顯的老舊，尤其是30年的老舊廁所，門壞了，都只能拿木板拼拼湊湊裝上，洗手間裡還有階梯，已經不符合規定，所以，今年學校也送計劃爭取中央經費補助改造更新，新北市議員張錦豪也將協助爭取，讓25間老舊廁所改善工程能盡快進行。

汐止國小校長王俊杰說，目前這幾間廁所都不符合規定，都需要做修繕，礙於經費問題，壞掉的門，都只能把沒用到的木板拿來裝，但是對於廁所整體觀感跟使用上，都很需要改善，同時廁所都有一些階梯，不但破損，階梯也不符合現在的規定，必須整平，增加安全性。

王俊杰表示，學校有部分廁所非常老舊，30幾年的校舍，一直以來廁所都沒有相關的經費補助改善，這次也感謝新北市政府教育局、新北市議員張錦豪及中央補助學校部分的經費，已經有一半的廁所改善完成，剩下的25間，也希望今年度透過議員張錦豪及沈發惠委員協助爭取，讓孩子們有很好的如廁空間。

新北市議員張錦豪指出，校舍已經有3、40年的歷史，有一些廁所已經斑駁不堪，有一些馬桶不通，甚至狀況很多封閉禁止使用，其中很多廁所的門都是拼拼湊湊，相當老舊，甚至還有階梯，讓學生使用上相當辛苦也不方便，所以，這次汐止國小送了1600多萬的預算跟教育部申請補助學校25間廁所改造，會跟沈發惠委員一起再跟教育部申請經費，期待中央經費能夠儘快核準挹注，讓25間廁所能夠全面更新，地面也進行整平，包括整個採光、通風、馬桶及水管都要更新。

廁所 議員

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