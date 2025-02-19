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告別臭味與汙染 竹市龍山國小獲435萬補助汙水接管

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市秘書長張治祥表示，龍山國小位於汙水下水道服務範圍內，此次市府補助經費，將協助學校進行汙水改善工程，提升校園基礎設施，期望在今年上半年能完成規畫設計，並於年底完工。圖／新竹市政府提供
新竹市秘書長張治祥表示，龍山國小位於汙水下水道服務範圍內，此次市府補助經費，將協助學校進行汙水改善工程，提升校園基礎設施，期望在今年上半年能完成規畫設計，並於年底完工。圖／新竹市政府提供

新竹市龍山國小洗手台汙水長期直接排入校園水溝，且校內化糞池偶有臭味飄散影響學習，新竹市政府補助435萬6000元，辦理校園汙水接管工程，將校內生活汙水透過改善工程接入公共汙水下水道，降低汙染風險，為師生營造永續優質的教學環境。

新竹市秘書長張治祥表示，龍山國小位於汙水下水道服務範圍內，此次市府補助經費，將協助學校進行汙水改善工程，提升校園基礎設施，期望在今年上半年能完成規畫設計，並於年底完工。

新竹市教育處指出，龍山國小自2015年建校以來，校內現有6座獨立汙水處理設施（化糞池），其中迎曦樓的化糞池於1985年設置，因年代久遠，偶有臭味飄散，影響鄰近教室學習環境。此外，除新建的群英樓外，其餘校內洗手台的汙水皆直接排入校園水溝，對環境衛生造成隱憂。

龍山國小校長顏美禎表示，此次工程範圍涵蓋汙水陰井、防臭人孔蓋、校內汙水管線配置、土方挖掘、回填、柏油臨鋪、化糞池清理及透水磚鋪設等多項作業，將全面改善校園汙水處理方式，更新後可讓生活汙水直接接管至公共汙水下水道，提升校園整體衛生品質。

顏美禎說明，為讓師生在施工期間安心教學與學習，學校已規畫多項配套措施，包括施工前協調會確認工程內容、影響範圍及工期安排，施工期間動線調整、家長與師生的即時溝通機制，以及安全教育與宣導，確保工程順利進行及校園的安全。

教育處補充，竹市龍山國小汙水接管工程完成後，校區內所有汙水將透過封閉式汙水管線排入下水道，不僅能優化校園環境，還可節省每年抽水肥的維護費用。節省的經費可用於提升學校設備與學習資源，讓師生更受惠。

新竹市龍山國小洗手台汙水長期直接排入校園水溝，且校內化糞池偶有臭味飄散影響學習，新竹市政府補助435萬6000元，辦理校園汙水接管工程。圖／新竹市政府提供
新竹市龍山國小洗手台汙水長期直接排入校園水溝，且校內化糞池偶有臭味飄散影響學習，新竹市政府補助435萬6000元，辦理校園汙水接管工程。圖／新竹市政府提供
新竹市秘書長張治祥表示，龍山國小位於汙水下水道服務範圍內，此次市府補助經費，將協助學校進行汙水改善工程，提升校園基礎設施，期望在今年上半年能完成規畫設計，並於年底完工。圖／新竹市政府提供
新竹市秘書長張治祥表示，龍山國小位於汙水下水道服務範圍內，此次市府補助經費，將協助學校進行汙水改善工程，提升校園基礎設施，期望在今年上半年能完成規畫設計，並於年底完工。圖／新竹市政府提供
新竹市龍山國小洗手台汙水長期直接排入校園水溝，且校內化糞池偶有臭味飄散影響學習，新竹市政府補助435萬6000元，辦理校園汙水接管工程。圖／新竹市政府提供
新竹市龍山國小洗手台汙水長期直接排入校園水溝，且校內化糞池偶有臭味飄散影響學習，新竹市政府補助435萬6000元，辦理校園汙水接管工程。圖／新竹市政府提供

新竹 校園 臭味

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