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全國食農教育標竿學校 南市東山國小讓稻浪飄香

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東山國小辦理「推動食米學園計畫」，榮獲全國標竿學校。圖／南市東山國小提供
台南市東山國小辦理「推動食米學園計畫」，榮獲全國標竿學校。圖／南市東山國小提供

農業部農糧署輔導全國47所國小辦理「推動食米學園計畫」，鼓勵學校整合各方資源推動食米教育，全國共12校通過評鑑，台南市東山國小連續4年獲評鑑績優，今年更榮獲全國首屆食米學園標竿學校的最高榮譽，展現優異的食農教育成果。

台南市府教育局長鄭新輝表示，東山國小自2017年起種下食農教育的種子，一路從優選、績優到現在成為全國的標竿學校，一點一滴成果來之不易。能有此成果，除了不放棄的精神，並擁有教育局及相關民間團體的支持，從學校出發，在社區養成、進而影響周邊及全市的學校。

台南市目前持續辦理的「學校食農遊學地圖計畫」，便是由東山國小等4校開始示範，推動食農教育體驗育樂營活動，進而發展至今年已23校、46場次的規模，且親師生反應熱烈，為南市的食農教育發展奠定良好的基礎。

東山國小校長魏稚恩感謝前任校長曹欽瑋精心擘劃，整合東山區與大台南產官學研各界資源共同推動食米學園計畫，從教育的角度為促進台灣農業永續發展盡心力，培養未來公民面對糧食問題挑戰應有的素養，這樣的做法極富教育意義。

東山國小主任歐奕淳分享獲獎的關鍵，包括東山區的農特產豐富、學校教學團隊規畫「家鄉稻浪正飄香」校訂課程，結合「郁蒼食經學堂」作為食米教育發展的實驗基地，配合民俗節慶，運用在地食材，擴大周邊效益，也透過食農遊學地圖計畫的執行，讓外校師生、親子團體來遊學體驗，以優質的課程內涵獲得肯定。

市長黃偉哲也認為，南市是米倉，擁有得天獨厚的地理環境，乾淨無汙染的烏山頭水庫流域與嘉南大圳水源頭灌溉，生產出優質美味的好米，因此，大台南地區非常適合發展食米教育，以推動教育為基礎，帶動周邊社區與農業發展，落實食農教育、促進產學共好。

台南 食農教育

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