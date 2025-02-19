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台藝大夜間部音樂系大轉型 流行音樂夢工廠啟動

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台藝大音樂系主任黃荻笑說，這次轉型是送給學校70歲的生日禮物。記者張策／攝影
台藝大音樂系主任黃荻笑說，這次轉型是送給學校70歲的生日禮物。記者張策／攝影

台灣藝術大學夜間部音樂系即將轉型，未來將專注在流行音樂人才的培育，成為國內首座大學部同時擁有古典音樂及流行音樂的學校。台藝大音樂系主任黃荻表示，這項改變希望能培育出更多流行音樂人才進入市場，回應市場的需求，並期待台灣能發展出自己的「T-pop」

黃荻指出，轉型的契機來自近年流行音樂的蓬勃發展及政府的大力推動，希望能透過這次的轉型，培育出更多具備專業能力的流行音樂人才注入市場，提升台灣流行音樂的水平。「目前日間部仍維持古典音樂培育，夜間部轉型後會與業界緊密合作，會提供給學生更多與業界交流的機會。」她強調，台藝大是全台唯一擁有古典音樂及流行音樂兩種學程的大學部，且夜間部無年齡限制，歡迎各年齡層及各界人士報考。

台藝大在全球範圍內的姐妹校已達200多所，讓學生能在學習期間有出國交流的機會，與國外的人才碰撞出的火花，對學生的幫助會非常大。黃荻特別提到這點，此外，台藝大也與知名工作室及錄音室配合，提供給學生有更多與業界接觸與實習的機會。「韓國的K-pop已成為國際音樂市場的重要力量，我希望台灣也能發展出自己的T-pop」

台藝大此次轉型也廣邀業界內的金獎得主擔任講師，確保課程質量與更加貼近產業內容。在YouTube擁有67萬訂閱的「我是江老師」也將參與授課，她擁有9年的自媒體經驗，將分享音樂人如何在數位時代發展事業。「現在與過去不同，不能只專精於一件事情，在台藝大能與各領域的藝術人才交流，讓自己能有更多武器，這是非常難得的事情。」江老師說道，同時她也笑說，全台灣最強的音樂家都在台藝大了，師資真的很強。

此計畫特別邀請到音樂系客座教授，同時也是前高雄流行音樂中心執行長、金馬金曲得主李欣芸老師主導，課程規劃改以流行音樂為主軸，古典音樂作為紮根基礎，輔以爵士、電子、世界音樂等跨域選項，打造多元的課程內容。

台藝大校長鐘世凱則強調，台藝大一直是藝術領域的領頭羊，希望能進一步推動流行音樂的發展，為產業注入更多新人才，「這次轉型的契機是我們看到了流行音樂的不斷發展，還有政府的大力支持，我們希望台藝大能在流行音樂領域做出貢獻，讓這個領域再更進步。」

隨著台灣流行音樂的蓬勃發展，台藝大的轉型將為市場輸送更多的專業人才，台灣流行音樂的未來值得期待。

音樂系學生們也到現場共襄盛舉。記者張策／攝影
音樂系學生們也到現場共襄盛舉。記者張策／攝影
台藝大校長鐘世凱希望能進一步推動流行音樂的發展，為產業注入更多新人才。記者張策／攝影
台藝大校長鐘世凱希望能進一步推動流行音樂的發展，為產業注入更多新人才。記者張策／攝影
由音樂系主任黃荻（後排左7)、校長鐘世凱（後排左8)與Youtuber我是江老師（後排左6）所主持。記者張策／攝影
由音樂系主任黃荻（後排左7)、校長鐘世凱（後排左8)與Youtuber我是江老師（後排左6）所主持。記者張策／攝影
在YouTube擁有67萬訂閱的「我是江老師」也將參與授課。記者張策／攝影
在YouTube擁有67萬訂閱的「我是江老師」也將參與授課。記者張策／攝影

台灣藝術大學 高雄流行音樂中心

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