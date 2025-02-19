雲林機車駕訓補助申請人數不到1成 今加碼學生可「請公假」

雲林縣為降低機車交通事故發生率，去年祭出加碼補助機車駕訓1300元無名額上限，有620人申請，去年機車肇事死亡人數較前年減少19人，政策奏效，但縣長張麗善認為報名人數遠低於預期，今再宣布，不僅補助名額無上限，縣內高中職以上學生參訓可請公假。

嘉義區監理所統計，雲林縣去年報考機車駕照有6797人，雲林縣府每年加碼補助參加機車駕訓每位學員1300元，加上交通部補助1300元，民眾參加機車駕訓班費用「千元有找」，且名額無上限，但2023年僅293人申請補助，去年620人，遠不及每年考照人數。

張麗善今與嘉義區監理所、雲林縣警局、高中職學校合作推動「機車駕訓補助計畫」，加碼推出學生可請公假參訓，呼籲符合資格民眾踴躍參加機車駕訓，學習防禦駕駛及安全駕駛觀念，減少交通事故發生，保護自己與他人安全。

她表示，雲林縣每年符合考照資格的畢業生有6千多人，報名機車駕訓的人數卻僅數百人，成效真的不佳，她擴大機車駕訓補助，名額無上限，縣內高中職以上學生可給予公假參訓，只要年滿18歲，沒有年齡上限，無論是縣民或到雲林工作、求學的民眾報名參加機車駕訓，均可申請補助。