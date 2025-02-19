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雲林機車駕訓補助申請人數不到1成 今加碼學生可「請公假」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
機車駕訓課程除了學科外，也有模擬實地上路後的道路實境課程，例如實車混流、兩段式轉彎、變換車道等練習。圖／本報資料照
機車駕訓課程除了學科外，也有模擬實地上路後的道路實境課程，例如實車混流、兩段式轉彎、變換車道等練習。圖／本報資料照

雲林縣為降低機車交通事故發生率，去年祭出加碼補助機車駕訓1300元無名額上限，有620人申請，去年機車肇事死亡人數較前年減少19人，政策奏效，但縣長張麗善認為報名人數遠低於預期，今再宣布，不僅補助名額無上限，縣內高中職以上學生參訓可請公假。

嘉義區監理所統計，雲林縣去年報考機車駕照有6797人，雲林縣府每年加碼補助參加機車駕訓每位學員1300元，加上交通部補助1300元，民眾參加機車駕訓班費用「千元有找」，且名額無上限，但2023年僅293人申請補助，去年620人，遠不及每年考照人數。

張麗善今與嘉義區監理所、雲林縣警局、高中職學校合作推動「機車駕訓補助計畫」，加碼推出學生可請公假參訓，呼籲符合資格民眾踴躍參加機車駕訓，學習防禦駕駛及安全駕駛觀念，減少交通事故發生，保護自己與他人安全。

她表示，雲林縣每年符合考照資格的畢業生有6千多人，報名機車駕訓的人數卻僅數百人，成效真的不佳，她擴大機車駕訓補助，名額無上限，縣內高中職以上學生可給予公假參訓，只要年滿18歲，沒有年齡上限，無論是縣民或到雲林工作、求學的民眾報名參加機車駕訓，均可申請補助。

雲林縣警局長李建民表示，全縣平均每天車禍事故有30幾起，機車事故的主要肇因為「未保持安全距離」(20.8%) 及「分心駕駛」(14.5%)，顯示駕駛行為與安全意識仍有提升空間。去年機車肇事死亡人數62人，比前年81人減少19人，顯示提高參加機車駕訓人數，對機車交通事故減少有明顯影響。

雲林縣長張麗善（後排右六）今宣布機車駕訓補助1300元名額無上限，縣內高中職以上學生參訓可請公假。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（後排右六）今宣布機車駕訓補助1300元名額無上限，縣內高中職以上學生參訓可請公假。記者陳雅玲／攝影

交通事故 無上限 雲林

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