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學校學習單問「父母工作配備」 爸寫3字兒秒氣哭…網笑翻：誠實

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
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孩子的學校作業和表單有時需要由家長來幫忙完成。一名家長拿到兒子學校的學習單，內容是父母的職業配備，沒想到爸爸竟填上「大冰紅」，兒子一看氣到哭出來，引起不少網友笑翻。

一名家長在臉書社團「爆廢公社」發文，他收到兒子學校的學習單，內容是填寫父母的職業等資料，圖中可見，爸爸是一位系統櫃師傅，工作內容是組裝櫃子，其中有一項是詢問父母工作時的配備，則是寫上捲尺、槌子、衝擊起子和「大冰紅」，沒想到兒子看到後氣到哭出來，令爸爸相當疑惑，「大冰紅錯了嗎？」，並表示「吃飽喝足上班不行嗎？」，兒子則崩潰回應，「不行！！！！」。

沒想到，後來老師還特地把家長留下來說，「大冰紅很讚」，他每天也都需要喝一杯，吸引不少網友大爆笑。

網友紛紛表示，「其實老師自己也很想這樣填」、「爸爸沒有喝飲料的權利」、「還不錯！沒有阿比加檳榔」、「沒有寫保力達就不錯了」、「可愛可愛，上班標準配備…還好沒寫檳榔+保利達」、「爸爸調皮」、「我女兒調查我的職業後，她給的結論是：你怎麼活到現在的？」、「很誠實很讚」、「大冰紅很重要耶！工作能不能做好靠它了！」、「我也是每天都要早餐店大冰奶耶…」、「要跟兒子說那是續命用的」。

父母 親子

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