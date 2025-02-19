建中畢旅學生怨入住房型不同差快2000 校方曝原因：盡量確保公平
建國中學18日至21日舉辦學生畢業旅行，但卻有學生指出，第一天入住義大天悅飯店在旅費繳一樣狀況下，入住房型卻不一樣，價格相差快2000元，質疑公平性。校方表示，學生繳的旅費皆是商務房型的價格，但校內學生數多，同一房型可能數量不夠只能提供更高等級房型，會盡量確保公平方式分配。
有建中學生在社群上指出，畢旅入住義大天悅飯店原則上是四人一間房，但卻出現房型不同狀況，有學生入住較為高級4人房，學生質疑，雖然是用抽籤決定，但大家都付一樣的錢，但兩種房型相差快2000元，還是覺得不公平。
實際查詢天悅官網，該兩種房型價格差了1980元，空間、房內擺設也略有不同，社群上也引發討論。不過，建中教旅計畫書就提到，因校內人數多房型也會略有差異。也有人留言表示，各班級分配到大房間數量相同，若有多可能會分給校內表現良好班級。
校方表示，學生教的旅費都是商務房型的價格，學生都是統一住四人房，旅行社得標後必須統一提供4人房型，但由於學校人數較多，飯店可能沒有那麼多一樣的房型，必須提供定價比商務房更高的4人房或其他房型，才符合合約內容。
校方坦言，由於飯店每個房型都有限，因此過去學生教育旅行入住飯店，房型少部分包含景觀、空間、房內設施等會有差異，可能會覺得羨慕或不公平，校昨天也在現場和學生說明，也會盡可能確保公平性。
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