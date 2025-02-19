快訊

公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

家人慘遭連環騙1500萬「律師是詐團臥底」 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

建中畢旅學生怨入住房型不同差快2000 校方曝原因：盡量確保公平

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
建國中學18日至21日舉辦學生畢業旅行，但卻有學生指出，第一天入住義大天悅飯店在旅費繳一樣狀況下，入住房型卻不一樣，價格相差快2000元，質疑公平性，校方坦言，飯店房型不夠才提供更高等級房型，會盡量確保公平方分配。圖／聯合報系資料照
建國中學18日至21日舉辦學生畢業旅行，但卻有學生指出，第一天入住義大天悅飯店在旅費繳一樣狀況下，入住房型卻不一樣，價格相差快2000元，質疑公平性，校方坦言，飯店房型不夠才提供更高等級房型，會盡量確保公平方分配。圖／聯合報系資料照

建國中學18日至21日舉辦學生畢業旅行，但卻有學生指出，第一天入住義大天悅飯店旅費繳一樣狀況下，入住房型卻不一樣，價格相差快2000元，質疑公平性。校方表示，學生繳的旅費皆是商務房型的價格，但校內學生數多，同一房型可能數量不夠只能提供更高等級房型，會盡量確保公平方式分配。

建中學生在社群上指出，畢旅入住義大天悅飯店原則上是四人一間房，但卻出現房型不同狀況，有學生入住較為高級4人房，學生質疑，雖然是用抽籤決定，但大家都付一樣的錢，但兩種房型相差快2000元，還是覺得不公平。

實際查詢天悅官網，該兩種房型價格差了1980元，空間、房內擺設也略有不同，社群上也引發討論。不過，建中教旅計畫書就提到，因校內人數多房型也會略有差異。也有人留言表示，各班級分配到大房間數量相同，若有多可能會分給校內表現良好班級。

校方表示，學生教的旅費都是商務房型的價格，學生都是統一住四人房，旅行社得標後必須統一提供4人房型，但由於學校人數較多，飯店可能沒有那麼多一樣的房型，必須提供定價比商務房更高的4人房或其他房型，才符合合約內容。

校方坦言，由於飯店每個房型都有限，因此過去學生教育旅行入住飯店，房型少部分包含景觀、空間、房內設施等會有差異，可能會覺得羨慕或不公平，校昨天也在現場和學生說明，也會盡可能確保公平性。

建中 旅費 義大 飯店

延伸閱讀

不只王大陸躲兵役！建中台大醫26歲學霸遭逮 曾獲國際化奧金牌

陸軍將領異動 建中畢業阿帕契飛官、首位士兵將軍皆晉升中將

考上建中、台大都休學 男星驚人現況曝光

新北三峽國光二期青年社宅921戶 預計3月完工

相關新聞

學校學習單問「父母工作配備」 爸寫3字兒秒氣哭…網笑翻：誠實

孩子的學校作業和表單有時需要由家長來幫忙完成。

慈濟高中老師吳宗原埋首卷宗 為校園事件點燈

台南市常見的性平、霸凌、體罰，到涉及職場的各類違失案件，都有慈濟高中老師吳宗原的身影，他長期投入校園事件處理，為建立友善...

建中畢旅學生怨入住房型不同差快2000 校方曝原因：盡量確保公平

建國中學18日至21日舉辦學生畢業旅行，但卻有學生指出，第一天入住義大天悅飯店在旅費繳一樣狀況下，入住房型卻不一樣，價格...

馬祖高中攜手昆士蘭技術學院 開雙語烹飪課

國立馬祖高中與澳洲昆士蘭技術學院（TAFE）合作，開設線上雙語商用烹飪課程，昨天由講師Daniel透過視訊指導學生學習西...

校園會客室／埋首卷宗 為校園事件點燈

台南市常見的性平、霸凌、體罰，到涉及職場的各類違失案件，都有慈濟高中老師吳宗原的身影，他長期投入校園事件處理，為建立友善...

走廊格柵板老舊拆除 新北淡水新市國小換繽紛天花板

新北市淡水區新市國小，是淡海新市鎮第一所國小，創校到現在也有10年的時間，校長表示，學校走廊上的天花板，當初設計為了遮蔽管線所使用的格柵板，經過許久也已經老舊破損，有掉落的危險性，因此透過新北市議員陳偉杰爭取經費之下，日前將所有走廊的格柵板進行拆除，換上色彩繽紛的天花板，讓校園環境更安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。