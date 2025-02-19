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校園會客室／埋首卷宗 為校園事件點燈

聯合報／ 記者鄭惠仁／專訪
台南市慈濟高中老師吳宗原，為友善校園而努力。圖／吳宗原提供
台南市慈濟高中老師吳宗原，為友善校園而努力。圖／吳宗原提供

台南市常見的性平、霸凌、體罰，到涉及職場的各類違失案件，都有慈濟高中老師吳宗原的身影，他長期投入校園事件處理，為建立友善校園而努力。每天面對成堆限期結案的卷宗，最大的感受是「暗夜中孤軍奮戰，人群裡獨自承擔」，但看到黑暗中亮起光明，一切犧牲都值得。

性平法剛實施，學校調查小組必須有男性委員，吳宗原深諳法規且有多項證照資格，很自然地被拉進小組幫忙。他也因應時代變遷，持續參加各項培訓，到目前所獲得政府認證的專業、證照已超過一百項，除了是教育部校園事件調查人才庫的專家人才，也擔任台南市政府、衛福部十幾個有關校園事件處理的委員會委員，協助判斷案件並建立制度。

「這案子可以請你處理嗎？」吳宗原常自嘲，每每接起手機，就是各式各樣的校園事件等著要處理。

不過校園事件的處理愈來愈不容易，且常吃力不討好。吳宗原說，處理過程中常遇到謾罵、威脅、尖銳言詞，以及各單位及當事人立場不同，如何持平看待，也很燒腦，加上整個程序都是保密且敏感，自律非常重要，必須避免交際應酬，抗拒各種壓力。

吳宗原說，印象最深刻的是有件案子追溯到廿多年前，費時一年多，翻箱倒櫃找資料，審閱了上萬頁文件才處理好，欣喜還給受害人一個公道。

曾獲法務部「推展犯罪被害人保護有功人士」、教育部杏壇芬芳獎、全國終身學習楷模的吳宗原，驗證「專心於本業，就是專業」。他說，會持之以恆，努力參加培訓及考取各類證照，充實自己，回饋社會，為友善校園而努力。

台南 教育部 校園

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