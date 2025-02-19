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馬祖高中攜手昆士蘭技術學院 開雙語烹飪課

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江報導
國立馬祖高中與澳洲昆士蘭技術學院，昨天首度執行線上雙語商用烹飪課程，由講師Daniel透過視訊指導學生西餐烹飪，總共有6堂西餐烹飪課程。圖／連江縣政府提供
國立馬祖高中與澳洲昆士蘭技術學院，昨天首度執行線上雙語商用烹飪課程，由講師Daniel透過視訊指導學生西餐烹飪，總共有6堂西餐烹飪課程。圖／連江縣政府提供

國立馬祖高中與澳洲昆士蘭技術學院（TAFE）合作，開設線上雙語商用烹飪課程，昨天由講師Daniel透過視訊指導學生學習西餐烹飪技巧，課程共6堂，結訓後學生將獲結業證書，為馬祖學生提供與國際接軌的學習機會。

馬祖高中校長謝崇耀說，馬祖地處離島，教育資源較受限，去年9月30日學校拜訪澳洲駐台代表處時，牽起與澳洲學府合作的目標，希望為學生提供更多雙語學習與職業教育資源，與國際大學接軌，讓學生不必離鄉也能享受國際級職業教育。

與一般台灣高中開設的國際文憑課程或預選課制度不同，此次課程由TAFE向澳洲教育當局申請正式課程編碼，學生學習成果可獲得國際認證。

此次線上課程適逢台馬海纜中斷，學校透過微波備援系統，確保視訊教學順利進行，第一堂課教授「迷你茴香香腸捲」，講師Daniel以全英語授課，學生依照步驟實作，體驗國際級的烹飪培訓。

就讀觀光餐飲科3年級學生陳品喬表示，學校平時以中餐料理為主，能夠接觸正統西餐課程相當難得，且全英語教學讓她有機會提升語言能力，對進入職場或赴海外深造都有幫助。

澳洲 英語 馬祖

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