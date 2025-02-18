快訊

明後2天好天氣！周五迎冷氣團凍到下周 最冷時刻低溫剩10度

新北汐止金龍國小跑道破損 學童跑步危險要改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止金龍國小的操場跑道使用多年，有許多不平凸起和破損的情況，造成學童和民眾使用的危險。 圖／觀天下有線電視提供
汐止金龍國小的操場跑道使用多年，有許多不平凸起和破損的情況，造成學童和民眾使用的危險。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區金龍國小的操場跑道，時間一久，再加上汐止多雨，出現破損、鋪面凸起的情形，造成學童或是附近居民跑步踢到容易跌倒，相當危險，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求進行跑道鋪面改善。

金龍國小校長呂金榮提到，主要是因為跑道上面的鋪面有不少處都己經脫落了，還有出現破損情形，開始滲水，造成黏接處隆起積水，損壞面積會越來越大，學校代表隊或是社區民眾在運動時，相當危險，目前在司令台前段最嚴重，有多處都是類似狀況，之前在審查巡視後發現，今年大概有35%的損壞率，以汐止多雨的情況，明年可能就會達到60%的損壞率，希望教育局能夠儘快協助修補的動作，讓損壞率降低，延長場地使用的壽命。

呂金榮說，長期而言，這個場地的使用期間快滿了，因為，金龍國小也是一個體育代表隊，成績相當優秀的學校，希望體育署能夠針對跑道的狀況，協助在使用期滿後做鋪面的更換。

新北市議員白珮茹表示，金龍國小的跑道已經大概7年了，再加上汐止多雨，造成跑道會有凸起的情形，凹凹凸凸會造成孩子們在跑步時容易受傷，所以，有會同了新北市政府教育局的工程科，希望能夠針對金龍國小跑道進行補助，針對壞掉的部分進行修繕，教育局也承諾會將大約100公尺的跑道先做緊急修復，也希望明年能夠重新送計劃，將整個操場全面更新，將現在的合成橡膠材質換成PU跑道，讓之後的養護或維修會比較容易。

教育局 汐止

延伸閱讀

新北：獲配1.5萬劑流感疫苗 供高風險族群施打

市長侯友宜視察汐東捷運要徑工程 雨水箱涵趕6月底完成

萬里國中未經報准甄選代課師兼行政 新北教局促檢討

汐止區每里1台…大汐止獅子會做社服 捐50台輪椅免費借

相關新聞

走廊格柵板老舊拆除 新北淡水新市國小換繽紛天花板

新北市淡水區新市國小，是淡海新市鎮第一所國小，創校到現在也有10年的時間，校長表示，學校走廊上的天花板，當初設計為了遮蔽管線所使用的格柵板，經過許久也已經老舊破損，有掉落的危險性，因此透過新北市議員陳偉杰爭取經費之下，日前將所有走廊的格柵板進行拆除，換上色彩繽紛的天花板，讓校園環境更安全。

新北汐止金龍國小跑道破損 學童跑步危險要改善

汐止區金龍國小的操場跑道，時間一久，再加上汐止多雨，出現破損、鋪面凸起的情形，造成學童或是附近居民跑步踢到容易跌倒，相當危險，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求進行跑道鋪面改善。

空氣品質不佳灰濛濛快紫爆 台南學校掛紅旗、戴口罩

昨天起南部空氣品質不佳，台南今天多個測站都出現紅燈警示，直到中午過後才逐漸轉為橘色，南市府也採取緊急應變措施。學校除懸掛...

六和高中國中部勇奪IEYI世界青少年發明展台灣賽區雙銀牌與特別獎

六和高中附設國中部學生日前於國立臺灣師範大學舉辦的「IEYI世界青少年發明展臺灣選拔賽」大放異彩，以「防煙門擋」與「汽車...

雲林揚子中學國際發明展揮出全疊打 囊括金銀銅開創AI教育新局

雲林縣揚子中學29組科學團隊參加2025年IEYI國際青少年發明展，在全國700多件作品中，一舉摘下1金1銀6銅21佳作...

馬祖高中攜手澳洲TAFE 首開雙語商用烹飪課程嘉惠學生

國立馬祖高中與澳洲昆士蘭(QLD)國立Technology and Further EDUCATION (TAFE)大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。