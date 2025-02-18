新北汐止金龍國小跑道破損 學童跑步危險要改善

汐止區金龍國小的操場跑道，時間一久，再加上汐止多雨，出現破損、鋪面凸起的情形，造成學童或是附近居民跑步踢到容易跌倒，相當危險，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求進行跑道鋪面改善。

金龍國小校長呂金榮提到，主要是因為跑道上面的鋪面有不少處都己經脫落了，還有出現破損情形，開始滲水，造成黏接處隆起積水，損壞面積會越來越大，學校代表隊或是社區民眾在運動時，相當危險，目前在司令台前段最嚴重，有多處都是類似狀況，之前在審查巡視後發現，今年大概有35%的損壞率，以汐止多雨的情況，明年可能就會達到60%的損壞率，希望教育局能夠儘快協助修補的動作，讓損壞率降低，延長場地使用的壽命。

呂金榮說，長期而言，這個場地的使用期間快滿了，因為，金龍國小也是一個體育代表隊，成績相當優秀的學校，希望體育署能夠針對跑道的狀況，協助在使用期滿後做鋪面的更換。

新北市議員白珮茹表示，金龍國小的跑道已經大概7年了，再加上汐止多雨，造成跑道會有凸起的情形，凹凹凸凸會造成孩子們在跑步時容易受傷，所以，有會同了新北市政府教育局的工程科，希望能夠針對金龍國小跑道進行補助，針對壞掉的部分進行修繕，教育局也承諾會將大約100公尺的跑道先做緊急修復，也希望明年能夠重新送計劃，將整個操場全面更新，將現在的合成橡膠材質換成PU跑道，讓之後的養護或維修會比較容易。