走廊格柵板老舊拆除 新北淡水新市國小換繽紛天花板
新北市淡水區新市國小，是淡海新市鎮第一所國小，創校到現在也有10年的時間，校長表示，學校走廊上的天花板，當初設計為了遮蔽管線所使用的格柵板，經過許久也已經老舊破損，有掉落的危險性，因此透過新北市議員陳偉杰爭取經費之下，日前將所有走廊的格柵板進行拆除，換上色彩繽紛的天花板，讓校園環境更安全。
新北市議員陳偉杰表示，過去這些格柵板是用來遮蔽學校走廊天花板上許多管線使用，但時間一久，許多格柵板有鬆動的情況，因此為了學童安全，也感謝校長與家長會長的反應，爭取經費來進行拆除。加上先前學校的電力改善工程，一併將外露的管線，透過線槽的設置來加以裝飾。
新市國小校長李畇龍表示，過去這些格柵板有許多是吊掛式，因為經過多年的颱風以及濕氣的影響之下，有許多格柵板也已經損壞，有可能會掉落砸傷學童，因此將所有的格柵板逐一拆除，取而代之的是換上繽紛的色彩，將每個年級用不同顏色的天花板來彩繪，也讓學校更加安全，營造美好的學習環境。
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