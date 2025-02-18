未受海纜故障影響 馬祖高中邀澳洲學校視訊教烹飪

馬祖高中邀請澳洲昆士蘭公立專科技術學院教授西餐烹飪課，今天上午首度以視訊授課。通訊品質幸未受台馬海纜故障影響，校長謝崇耀坦言鬆了一口氣。

國立馬祖高級中學今天邀請媒體參觀與昆士蘭公立專科技術學院（TAFE Queensland）合作的線上西餐烹調課程。馬祖高中指出，課程為全英文授課，共計6堂，結束後學生將可獲得由該校頒發的正式結業證書，對未來申請澳洲、歐洲廚藝學校，與台灣大專院校升學皆有助益。

首堂課由昆士蘭技術學院教師，透過視訊教授觀光餐飲學程三年級共15名學生，製作「迷你茴香香腸捲」。雖然隔著螢幕，學生們仍聚精會神聽講。學生陳品喬說，校內課程以中餐為主，所以想學習異國料理，且科內重視英文，藉此機會和老師互動，增進英文口語能力。

馬祖高中校長謝崇耀告訴中央社記者，台灣技職教育較少與國際接軌，據他了解，此次馬祖高中與昆士蘭技術學院合作西餐烹調視訊課程，應為全國首例。卻不巧碰上台馬間海纜故障，多少擔心無法正常授課，還好視訊與聲音皆順暢無礙，未受影響。

謝崇耀認為，透過課程，讓學生可以直接向外國教師學習第一手知識，並培養國際視野，增加自信心。未來若在家鄉從事觀光或餐飲產業，能將所學的西式烹飪技巧，融合在地既有觀念，為馬祖觀光業注入全新活水。

促成此次視訊課程的吳爾夫國際文教有限公司董事長吳爾夫指出，澳洲餐飲技職教育在世界排名前茅，昆士蘭公立專科技術學院更是熱門學校，且很少在歐洲以外地區開設線上課程。此次視訊課程是為馬祖高中學生量身訂做，未來盼引進更多技職視訊課，幫助馬祖學子與世界接軌。