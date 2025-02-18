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空氣品質不佳灰濛濛快紫爆 台南學校掛紅旗、戴口罩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南空品不佳，對所有族群都不健康，學校也出掛紅旗，要求敏感族群戴口罩，以及避免戶外激烈活動，以及加強裸露地灑水作業。記者鄭惠仁／攝影
台南空品不佳，對所有族群都不健康，學校也出掛紅旗，要求敏感族群戴口罩，以及避免戶外激烈活動，以及加強裸露地灑水作業。記者鄭惠仁／攝影

昨天起南部空氣品質不佳，台南今天多個測站都出現紅燈警示，直到中午過後才逐漸轉為橘色，南市府也採取緊急應變措施。學校除懸掛空品旗，要求敏感族群戴口罩，以及避免戶外激烈活動，以及加強裸露地灑水作業。

近日受冷氣團影響，因地形影響境外汙染累積中南部地區，造成空氣品質不佳，各空氣品質監測站都陸續亮紅燈，達到對所有族群不健康等級。台南市昨天部分測站出現紅色警示，細懸浮微粒都超標，空氣品質指標逼近160。今天凌晨起空氣品質也持續不好，清晨起多數側站都紅色警示，直到中午才陸續轉為橘色。

市府因應空汙，成立防制指揮中心，採取應變措施，減緩汙染影響。環保局也加強對工業區及主要幹道的污染源監控，派員進行工廠、營建工地稽查、並進行高污染柴油車及機車路邊攔檢，並執行道路洗街作業，以降低道路揚塵及進行UAV空拍稽查露天燃燒情形。

教育局提前先向各校發送即時短訊，請各校啟動因應空氣品質變化的緊急應變措施，提醒應隨時監控空氣品質狀況，懸掛空品旗，落實敏感族群戴口罩、避免戶外激烈活動，以及評估校內外活動辦理，並加強校園裸露地灑水作業。

教育局表示，目前南市272所公立國中小均有安裝微型PM2.5感測器，學校可藉由感測器掌握空品狀況；另空氣品質狀況較為不佳時，可於教室內打開未迎風面的門窗，同時開啟風扇，以強化空氣循環，維持室內空品狀況良好。

台南市今天上午空品不佳，在海濱望遠方，灰濛濛一片。記者鄭惠仁／攝影
台南市今天上午空品不佳，在海濱望遠方，灰濛濛一片。記者鄭惠仁／攝影

口罩 教育局 空氣品質

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