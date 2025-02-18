六和高中國中部勇奪IEYI世界青少年發明展台灣賽區雙銀牌與特別獎

六和高中附設國中部學生日前於國立臺灣師範大學舉辦的「IEYI世界青少年發明展臺灣選拔賽」大放異彩，以「防煙門擋」與「汽車緩衝器」兩項發明勇奪銀牌獎兩面，並獲企業特別獎。

六和國中部學生在2024年IEYI世界青少年發明展中榮獲Senior（高年級）發明組世界銀牌獎。獲此殊榮後，六和學生再接再厲，在桃園市賽中表現優異，成功晉級台灣賽，並再次奪得銀牌獎。值得驕傲的是，六和是桃園市所有私立學校中，唯一獲選代表參加全國賽的學校，展現了卓越的創新實力與競爭力。

六和國705班的杜彥均、王宥仁、姜芃睿合作研發的「防煙門擋」，不僅獲銀牌獎，也得到企業評審讚許，獲頒特別獎。該作品針對火災發生時濃煙易造成人員窒息的問題，設計出可有效阻擋煙霧進入室內的裝置，進而提高逃生機會。

杜彥均表示，初期設計時使用電磁鐵，但發現長時間運作易過熱失效，經過不斷測試與改良，最後改用齒輪、一氧化碳感測器及馬達，成功提升裝置穩定性與實用性。指導老師張慧玲也說，學生們在發明過程中多次調整技術與材料，克服瓶頸與挑戰，充分展現創意與毅力。

國704班的蔣皓丞、歐景皓、高睿希則憑藉「汽車緩衝器」，同樣拿到銀牌獎。該裝置主要針對車輛進入地下停車場時未減速易導致意外的問題，設計能有效降低汽車速度、減少事故發生的機制。指導老師王雅品說，學生們的靈感來自日常生活，他們在桃園市發明展中獲得評審肯定後，再精進設計，最終在台灣選拔賽中取得佳績。