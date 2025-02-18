雲林揚子中學國際發明展揮出全疊打 囊括金銀銅開創AI教育新局

雲林縣揚子中學29組科學團隊參加2025年IEYI國際青少年發明展，在全國700多件作品中，一舉摘下1金1銀6銅21佳作，揮出漂亮全疊打，不論程式編寫或防洪、綠能實作甚或節水生活都有獨到的創作，創下該校歷來最佳成績，展現AI教育量能，今天校園貼滿紅榜喜氣洋洋。

凌晨3點揚子中學的實驗室仍燈火通明，不時傳出師生針對數據及檢測的討論聲音，他們正努力調整水輪機的葉片角度，一次又一次的測試，就為求得分毫無差的精準度，就讀高3的金牌成員孝沈采穎回憶奪得金牌的努力過程。

他說，為讓作品「導流式阿基米德水輪機」達到預設目標，歷經11次結構迭代，運用3D列印與流體力學模擬軟體，最後成功把發電效率提升至傳統設計的1.8倍，這項結合古希臘機械原理與現代綠能科技的創作，可說是該校推動「AI 輔助專題式學習」的縮影。

指導老師陳尚民指出，為強化AI科技教學，校方特引進AI協作平台，讓跨年級團隊能共享即時性的實驗數據，這次獲銀牌的「鬥陣來風-居家型風力發電系統」，就是透過AI分析全臺風場數據，設計出可自動調節角度的微型渦輪，這項由高2學生林家蔓主導的研究計畫，首度讓國中部學生段宗涵編寫程式，這是一大挑戰，也帶動不分齡共學模式。

因應極端氣候，災害應變相形重要，蕭穎凱、許恩妮的高2團隊開發的「狸遍天下-組裝式防洪堤防」，以河狸築巢為發想，利用生物仿生結構設計出模組化擋水板，搭配壓力感測器與AI預警系統，不僅奪下銅牌，更與大學端展開防災合作測試。

高1生劉耿豪運用學校AI材料模擬系統，測試超過30種紡織纖維組合，開發出可降低80%靜電干擾的護膝材質，這類從生活痛點出發的創作，不僅奪銅，也呼應108課綱教學的核心。

「得獎不是終點，而是解決社會問題的起點」校長林俊宏強調，學校要求每組作品都需提出社會影響力評估報告，例如銅牌作品「磁力集屑皮擦」除解決粉塵飛散問題，更計算出每年可減少15%教室清潔用水量。

此外為強化學生「自我行銷力」，特也聘專業老師指導簡報技巧，學生丁家豪說，他們透過AI分析肢體語言與語速，連微笑角度都有科學建議。這種科技人文並重的訓練，使他們在評審問答環節展現超齡專業度。