馬祖高中攜手澳洲TAFE 首開雙語商用烹飪課程嘉惠學生

國立馬祖高中與澳洲昆士蘭(QLD)國立Technology and Further EDUCATION (TAFE)大學合作，今天上午正式開設線上雙語商用烹飪課程，由澳洲講師Daniel透過視訊教學，指導學生學習西餐烹飪技巧，課程共6堂，結訓後學生將獲得由TAFE大學頒發的正式結業證書，為馬祖學生提供與國際接軌的學習機會。

馬祖高中校長謝崇耀表示，去年9月30日學校拜訪澳洲駐台代表處時，便確立與澳洲學府合作的目標，希望為學生提供更多雙語學習與職業教育資源。由於馬祖地處離島，教育資源相較本島有限，因此學校選擇突破傳統框架，直接與國際大學接軌，讓學生不必離鄉也能享受國際級的職業教育。

與一般台灣高中開設的IB國際文憑課程或預選課制度不同，此次課程由TAFE向澳洲教育當局申請正式課程編碼，學生學習成果可獲得國際認證。此外，馬祖高中以職業學程為核心，重視適性發展，而非僅以通識課程為主軸，這次與澳洲合作的西餐烹飪課程正符合當地觀光產業的人才需求。

此次線上課程適逢台馬海纜中斷，但學校透過微波備援系統確保視訊教學順利進行，第一堂課教授「迷你茴香香腸捲」，講師Daniel以全英語授課，學生依步驟實作，體驗國際級的烹飪培訓。

就讀觀光餐飲科三年級的陳品喬表示，學校平時以中餐料理為主，這次能夠接觸正統西餐課程相當難得，且全英語教學讓她更有機會提升語言能力，對未來進入職場或海外深造都有幫助。

這次課程的成功開設，除了學校積極爭取，也獲得法鼓山文教基金會大力支持。謝崇耀表示，國際課程的經費取得不易，未來能否持續推動，仍需仰賴各界支援。他期許學生珍惜這次機會，展現優異學習成果，爭取後續資源，讓更多馬祖學子能夠與國際接軌，提升競爭力與自信心。