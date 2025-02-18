快訊

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

全民看光光？馬斯克要查美國國稅系統引資安危機

聽新聞
0:00 / 0:00

馬祖高中攜手澳洲TAFE 首開雙語商用烹飪課程嘉惠學生

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
國立馬祖高中與澳洲昆士蘭(QLD)國立Technology and Further EDUCATION大學，今天首度執行線上雙語商用烹飪課程，由講師Daniel透過視訊指導學生西餐烹飪，總共有六堂西餐烹飪課程，結訓後將由澳洲昆士蘭國立TAFE頒發正式的結業證書。圖／連江縣政府提供
國立馬祖高中與澳洲昆士蘭(QLD)國立Technology and Further EDUCATION大學，今天首度執行線上雙語商用烹飪課程，由講師Daniel透過視訊指導學生西餐烹飪，總共有六堂西餐烹飪課程，結訓後將由澳洲昆士蘭國立TAFE頒發正式的結業證書。圖／連江縣政府提供

國立馬祖高中與澳洲昆士蘭(QLD)國立Technology and Further EDUCATION (TAFE)大學合作，今天上午正式開設線上雙語商用烹飪課程，由澳洲講師Daniel透過視訊教學，指導學生學習西餐烹飪技巧，課程共6堂，結訓後學生將獲得由TAFE大學頒發的正式結業證書，為馬祖學生提供與國際接軌的學習機會。

馬祖高中校長謝崇耀表示，去年9月30日學校拜訪澳洲駐台代表處時，便確立與澳洲學府合作的目標，希望為學生提供更多雙語學習與職業教育資源。由於馬祖地處離島，教育資源相較本島有限，因此學校選擇突破傳統框架，直接與國際大學接軌，讓學生不必離鄉也能享受國際級的職業教育。

與一般台灣高中開設的IB國際文憑課程或預選課制度不同，此次課程由TAFE向澳洲教育當局申請正式課程編碼，學生學習成果可獲得國際認證。此外，馬祖高中以職業學程為核心，重視適性發展，而非僅以通識課程為主軸，這次與澳洲合作的西餐烹飪課程正符合當地觀光產業的人才需求。

此次線上課程適逢台馬海纜中斷，但學校透過微波備援系統確保視訊教學順利進行，第一堂課教授「迷你茴香香腸捲」，講師Daniel以全英語授課，學生依步驟實作，體驗國際級的烹飪培訓。

就讀觀光餐飲科三年級的陳品喬表示，學校平時以中餐料理為主，這次能夠接觸正統西餐課程相當難得，且全英語教學讓她更有機會提升語言能力，對未來進入職場或海外深造都有幫助。

這次課程的成功開設，除了學校積極爭取，也獲得法鼓山文教基金會大力支持。謝崇耀表示，國際課程的經費取得不易，未來能否持續推動，仍需仰賴各界支援。他期許學生珍惜這次機會，展現優異學習成果，爭取後續資源，讓更多馬祖學子能夠與國際接軌，提升競爭力與自信心。

澳洲 職業 雙語教育 馬祖

延伸閱讀

澳洲四年多來首降息…央行宣布降1碼 暗示未來審慎

東莒男子突發腎病 馬祖海巡深夜馳援後送

NBA／巴黎奧運夢碎 厄文：想代表澳洲打洛杉磯奧運

中澳舉行第23次防務戰略磋商 同意妥處矛盾分歧

相關新聞

附中校長未筆試也可轉任他校？傳國教署修法放寬 全教總批

現行國立高中校長遴選需通過筆試才能面試，任滿轉任他校時則不需筆試，可直接進入第二階段的面談。然而，全教總指出，國教署擬放...

上廁所不怕水花濺、泡麵調味包不用塑膠 雲林國小發明展奪獎

雲林縣斗六市雲林國小6名學生日前參加2025世界青少年發明展台灣選拔賽，以耗時兩個月研發出的「泡麵糯米紙調味料包」及「馬...

馬祖高中攜手澳洲TAFE 首開雙語商用烹飪課程嘉惠學生

國立馬祖高中與澳洲昆士蘭(QLD)國立Technology and Further EDUCATION (TAFE)大學...

5千元售HBL門票恐觸法？ 北一女家長會回應掛電話：這叫募款

台北市立北一女中家長會遭投訴，將HBL總決賽加油區座位以新台幣5281元高價販售，恐影響家長和學生觀賽權。台北市教育局今...

中華電元智送愛復興2校學童 捐客製書包體驗AI好有趣

中華電信桃園營運處攜手元智大學工業工程與管理系師生，今天由該處總經理曾伯達率員至桃園市復興區光華國小、巴崚國小捐贈印製2...

蘭馨女青年事業講座衛理女中開講 鼓勵學生勇敢逐夢打破框架

致力推廣經濟賦權改善婦女與女孩的生活國際蘭馨交流協會（Soroptimist）日前在衛理女中禮堂聯合舉辦女青年事業支援講...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。