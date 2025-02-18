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附中校長未筆試也可轉任他校？傳國教署修法放寬 全教總批

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今日召開記者會，指出近期傳出校長遴選方式將部分修正，恐有違制度的公平公正。記者李芯／攝影
全教總今日召開記者會，指出近期傳出校長遴選方式將部分修正，恐有違制度的公平公正。記者李芯／攝影

現行國立高中校長遴選需通過筆試才能面試，任滿轉任他校時則不需筆試，可直接進入第二階段的面談。然而，全教總指出，國教署擬放寬由大學自辦遴選選出的附中校長，在轉任時也可直接面談，由於大學自辦遴選不一定有筆試，這等同讓跳過筆試的校長可與筆試過的校長共同競爭轉任，恐有違制度的公平公正。

現行公立高中校長遴選方式有三軌，第一軌是國立學校，由國教署主責辦理；第二軌是直轄市及縣市立學校，由地方教育局處或縣市政府辦理；較特別的是第三軌，若為大學附屬學校，可選擇由該大學自辦遴選，或是由大學明定委託國教署併同第一軌的國立學校辦理。

全教總今日召開記者會，指出近期傳出校長遴選方式將部分修正，恐有違制度的公平公正。理事長侯俊良表示，國教署主責、地方政府主責及大學自辦遴選，是三種不同的制度，也有三個不同的主管機關，因此不應讓不同制度的人流通。如今卻有消息指出，國教署擬以「借重辦學經驗」、「促進人才交流」為由，放寬大學附中校長轉任時，進入國立高中校長遴選的第一軌，免除筆試，直接選一所學校與其他候選者一同遴選。

全教總高中委員會副主委、暨大附中教師許莉甄指出，國立高中校長遴選需先通過第一階段的積分、筆試流程，才能進入第二階段的面談，現職校長任期滿後則不需筆試、積分，可直接進入第二階段。但由於各大學自辦遴選流程不一，有些沒有筆試，且遴選委員會往往「就是那些人」，暨大附中就曾遭檢舉委員會未避嫌。若放寬由此管道遴選選出的附中校長進入其他賽道，恐讓校長不需筆試就與其他人競爭。

侯俊良也表示，在現有大學附中校長之中，只有中山大學附屬國光高中的校長任期將滿，其餘幾所由大學自辦遴選選出的校長，都還沒有資格遴選，若在此時修法，恐被懷疑「是否是為誰量身定做？」侯俊良強調，全教總支持好的人才流動，但更應重視的是遴選制度的公平公正，呼籲國教署尊重遴選體制，大學自辦遴選選出的附中校長，應循一般資格參與遴選。

全教總 國教署 校長遴選

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