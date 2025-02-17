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中華電元智送愛復興2校學童 捐客製書包體驗AI好有趣

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中華電信桃園營運處總經理曾伯達（左三）捐贈印有光華、巴崚國小校徽的客製化書包等用品給2校學童。圖／桃園營運處提供
中華電信桃園營運處總經理曾伯達（左三）捐贈印有光華、巴崚國小校徽的客製化書包等用品給2校學童。圖／桃園營運處提供

中華電信桃園營運處攜手元智大學工業工程與管理系師生，今天由該處總經理曾伯達率員至桃園市復興區光華國小、巴崚國小捐贈印製2校校徽專屬識別的客製化書包、學習用品及再生電腦，提供兩校學童體驗AI最新科技應用，結合愛心激發學童對科技學習的濃厚興趣。

為響應114年全員愛心動起來活動，曾伯達號召該處員工集資愛心捐贈，提前為復興區光華、巴崚國小學童印有2校校徽及專屬識別的客製化書包、再生電腦、學習用品，前往2校捐贈傳達愛心，光華國小校長黃進成、巴崚國小校長林誠義代表接受和致贈感謝狀。

元智大學工業工程與管理系教授孫天龍帶領AI團隊師生，提供寓教於樂的科技闖關，透過米菲多媒體AR互動繪圖教材的AI技術學習英語和寫作等內容，讓學童體驗最新科技應用產生學習興趣，孫天龍表示，AI技術讓學童的學習環境，如同多了一位24小時家教，可即時解答課業疑惑、協助英文對話或數學演算，縮短城鄉教育資源差距。

曾伯達表示，為關注偏鄉教育議題，透過捐贈物資提供實質的學習資源，善用科技力量激發學童的學習熱情、擴大視野，未來將持續與各界攜手合作投入資源，讓偏鄉孩子都有機會在數位時代發光，成就更多可能。

黃進成說，透過科技打破地域限制，讓哈嘎灣實驗小學的學童也能與世界接軌，勇敢探索廣闊的知識領域；林誠義說，AI科技課程有效點燃學童的學習動機，趣味化教案提升自主學習能力，將縮短數位落差。

中華電信攜手元智大學師生至復興區光華、巴崚國小，提供兩校學童體驗AI最新科技應用互動發興趣。圖／桃園營運處提供
中華電信攜手元智大學師生至復興區光華、巴崚國小，提供兩校學童體驗AI最新科技應用互動發興趣。圖／桃園營運處提供

偏鄉教育 元智大學 愛心

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