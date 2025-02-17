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上廁所不怕水花濺、泡麵調味包不用塑膠 雲林國小發明展奪獎

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市雲林國小6名學生日前參加2025世界青少年發明展台灣選拔賽，以耗時兩個月研發出的「泡麵糯米紙調味料包」及「馬桶防水花噴濺設備」，分別獲得銅牌獎。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市雲林國小6名學生日前參加2025世界青少年發明展台灣選拔賽，以耗時兩個月研發出的「泡麵糯米紙調味料包」及「馬桶防水花噴濺設備」，分別獲得銅牌獎。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市雲林國小6名學生日前參加2025世界青少年發明展台灣選拔賽，以耗時兩個月研發出的「泡麵糯米紙調味料包」及「馬桶防水花噴濺設備」，分別獲得銅牌獎，校長關勝周表示，兩項發明都與學生生活經驗息息相關，是很實用的生活實踐項目。

2025世界青少年發明展台灣選拔賽上周六展開，全台逾1400位青少年角逐科技新秀大獎，雲林國小六年級學生陳旻勛、陳沛青、葉千溎發明「糯米紙泡麵調味包」，在展場吸引許多人關注。

發想人陳旻勛常在補習班下課後吃泡麵當點心，每次泡麵時塑膠包裝的調味料包常弄得兩手油膩，不僅不環保，調味料倒進泡麵中也常沉澱在下方，麵都吃完了，才看到配料，非常困擾，為此他和組員想到利用可食用的糯米紙包覆調味料包。

3人多次實驗自行調配不同比例的糯米紙，無論是粉包、乾燥蔬菜，甚至是油包，都能夠輕易包覆，不僅減少塑膠包裝，還能讓調味料均勻分布在泡麵中。

同是六年級的張耘碩、林妤庭、邱宥瑋則發明出「馬桶防水花噴濺設備」，發想人張耘碩表示，組員們都有如廁時的不佳經驗，就是曾被馬桶內的水花濺起弄濕臀部，感覺很不好，尤其是在外面如廁時發生，更有衛生疑慮，3人構思「便利屁屁守衛」設備，在馬桶上安裝自動輸送衛生紙馬達系統，只要按下開關，衛生紙便會輸送至馬桶水表面，經黏土試驗後，能有效降低水花飛濺問題。

校長關勝周表示，6名學生對生活都有敏銳觀察，也勇於提出問題討論，他們的發明都與生活息息相關，孩子初次參賽就有好成績，學校將持續引進資源，讓科學精神在校園中遍地開花。

雲林縣斗六市雲林國小六年級學生陳旻勛、陳沛青、葉千溎發明出「糯米紙泡麵調味包」，獲得銅牌。圖／雲林國小提供
雲林縣斗六市雲林國小六年級學生陳旻勛、陳沛青、葉千溎發明出「糯米紙泡麵調味包」，獲得銅牌。圖／雲林國小提供
雲林縣斗六市雲林國小六年級學生張耘碩、林妤庭、邱宥瑋發明「馬桶防水花噴濺設備」，獲得銅牌。圖／雲林國小提供
雲林縣斗六市雲林國小六年級學生張耘碩、林妤庭、邱宥瑋發明「馬桶防水花噴濺設備」，獲得銅牌。圖／雲林國小提供
雲林縣斗六市雲林國小6名學生日前參加2025世界青少年發明展台灣選拔賽，以耗時兩個月研發出的「泡麵糯米紙調味料包」及「馬桶防水花噴濺設備」，分別獲得銅牌獎，圖為學生討論研究。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市雲林國小6名學生日前參加2025世界青少年發明展台灣選拔賽，以耗時兩個月研發出的「泡麵糯米紙調味料包」及「馬桶防水花噴濺設備」，分別獲得銅牌獎，圖為學生討論研究。記者陳雅玲／攝影

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