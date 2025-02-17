蘭馨女青年事業講座衛理女中開講 鼓勵學生勇敢逐夢打破框架

致力推廣經濟賦權改善婦女與女孩的生活國際蘭馨交流協會（Soroptimist）日前在衛理女中禮堂聯合舉辦女青年事業支援講座，並邀請兩位女性講者分享職場經歷，鼓勵在場年輕學生勇敢逐夢，並強調人生沒有白走的路，不論現在、未來經歷都對於進入職場有所助益，獲現場千位學生回響。

參與女青年事業支援講座的兩位講者，分別是104人力銀行集團CSR發展部副總經理暨集團行銷長張寶玲、恩典法律事務所資深律師張婷婷。兩位講者在講座中特別鼓勵在場的年輕學生們勇敢逐夢，多管道探索自己喜歡的事，做好基本功，不怕挫折，累積經驗，勇往直前，做自己有興趣的工作是最幸福的。

兩人皆強調，不論日後的職業生涯為何，儲備能力、多方充實，是必備的，人生沒有白走的路，同時也要珍惜求學時期的伙伴，這些對日後進入職場都將大有助益。

協會表示，此次講座活動是由蘭馨北一區各分會，包括台北市會、美倫會、花蓮縣會、女力會、女人幫會、桃園芳辰會聯合主辦，透過教育訓練，實現經濟賦權，而經濟賦權的觀念要從年輕一代開始，幫助女青年有穩定的職涯發展，才能真正的達到性別平等，期望能夠透過分享成功的女性典範，激勵下一代女青年突破性別框架，勇敢追尋自己夢想。

國際蘭馨交流協會（Soroptimist）成立於1921年，總部設立於英國劍橋，是聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，會員由商業與各領域專業婦女組成的國際社團，以經濟賦權改善婦女與女孩的生活。而美洲聯盟夢想計畫之一，目的在協助14至18歲女青年職涯輔導，突破職涯性別框架，讓其了解如何訂定職涯目標做選擇，2015年以來已與8萬4000名女青年交流互動，幫助她們對未來更有自信，讓其受益良多。