家長會遭控高價販售HBL門票？ 北一女急喊卡：為球隊募款美意遭曲解

HBL高中籃球聯賽男女4強將於3月開打，然而北一女中家長會卻遭投訴將專屬加油區座位以5281元高價販售，引發熱議。校方澄清，家長會原是設計限量大禮包為球隊募款，並提供加油區座位，雖出於美意但遭曲解，目前已暫停募款活動，並退款給已捐款家長。

總決賽將於3月8日和9日在台北小巨蛋登場，而今年冠軍賽首度開始售票，卻有北一女家長向媒體投訴，原本只要北一女家長就有資格索票觀賽，家長會為募款卻把加油區座位與周邊應援品結合，販售成5281元大禮包，質疑恐讓學生、家長權益受到影響。

校方回應，家長會長期支持籃球隊積極為球隊爭取資源，本次配合HBL四強決賽，特別設計200份「北一專屬HBL大禮包」為籃球隊募款，並提供加油區座位，鼓勵捐款家長入場為球隊加油，但美意被曲解，已請家長會暫停此募款活動，並依照捐款名單退款，並向這些家長致歉與感謝，而加油區座位這回歸過去慣例，開放校內師生登記。

體衛科長吳青娟表示，加油區本不屬於售票區塊，即便是出自於支持校內球隊發展，仍是不恰當的做法，目前已向學校了解狀況，並要求停止募款活動，由於家長會出於美意但可能執行過程沒那麼周延，才導致有家長誤會，後續也會跟相關單位詢問，是否會有相關處置。