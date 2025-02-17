新校長蕭述三率領新團隊上任 中央大學迎110周年校慶

新學期開始，中央大學新任校長蕭述三帶領新行政團隊上任，並將以「璀璨啟航 共創輝煌」為主題，迎接110週年校慶暨在台復校63週年。為強化發展動能，將啟動「百十啟航，共築未來—校慶輝煌基金計畫」，希望透過專案募款厚植量能，透過卓越辦學成果，持續擦亮中大的金字招牌。

蕭述三強調，上任後將以人才培育為首要使命，打造中大「以人文關懷為底蘊、以跨域融合為創新」的特色頂尖學府。今年迎來的110週年校慶，將邀請多位大師分享學思歷程與人生智慧，包括總統科學獎得主、中研院士葉永烜，教育部國家講座主持人、中央大學太空科學與科技研究中心主任劉正彥，國科會傑出研究獎得主、中央大學財務金融系教授黃瑞卿，以及教育部學術獎得主、中央大學歷史學研究所講座教授李孝悌。

校慶期間，中央大學將舉辦「璀璨啟航—全校大健走活動」，體驗全新完工「中大路」康莊大道嶄新風貌，並邀請中大壢中樂儀隊表演，展現青春洋溢氣息。此外，深受學生喜愛的創意市集會擴大舉辦，結合多元創意與美食，營造活力校園氛圍。同時，將廣邀值年校友回娘家舉辦集章活動，讓校友與師生一同重溫校園經典地標，喚起珍貴回憶。

中央大學將同步啟動「百十啟航，共築未來—校慶輝煌基金計畫」，透過校務基金募款，推動校園建設、創新教學及弱勢學子獎助機制，並鼓勵企業在校內開設學分學程。此外，學校將積極發展八德校區，結合中大在醫療、未來生物醫學及地球永續等領域的研究優勢，促進社會福祉，實現與地方共榮發展。