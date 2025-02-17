靜宜大學與精誠中學合作「設計思考再創小西街」課程　共學共榮

靜宜大學與精誠中學合作自主學習課程「設計思考再創小西街」，將靜宜的設計思考模組融入高中多元學習課程，培養學生探究實作與解決問題能力，並呈現靜宜參與式學習的成效與實質成果，日前舉辦成果發表會，充分展現出課程成果及分享教學創新經驗，獲得在地民眾的高度肯定。

靜宜大學與精誠中學合作，選定彰化特色老街區「小西街」作為教學場域，帶領學生實地考察在地文化，運用設計思考方法提出創新方案。

靜宜教務長鄭志文表示，彰化小西街曾是傳統的布莊街，現在成為具地方文化特色的老街；該校曾與精誠中學語資班合作，透過設計思考課程帶領學生，實地觀察地方歷史、文化及現況；並與商家共同提案，由學生進入場域，透過實地踏查、成果發表及提案參加比賽等，讓老街更有活力。精誠中學並榮獲彰化青銀黑客松第一名。

此次靜宜大學第二次與精誠中學合作，對象為國際班學生，同樣是帶入設計思考課程，讓高中生體驗踏查及成果發表，並規劃進一步參加競賽，成為該校新亮點。

鄭志文指出，108課綱期待透過「探索」、「跨域」、「素養」，引領高中生在開啟多元視野中能深化及自主學習，「大手牽小手」共學共榮！

靜宜台文系主任兼副教務長申惠豐表示，透過六周的「設計思考」特色課程，帶學生走訪小西街，蒐集數據與回饋，分析問題與需求，最後由學生提案發想舉辦成果發表。

申惠豐印象最深刻的是學生投入的精神，雖然平時課業繁重；尤其學生的文創市集、打造街區溝通平台、小西街數位典藏平台等提案，不僅深具年輕世代特色且務實可行，對於高一學生而言，表現十分優異。

精誠中學教務主任陳銘鴻感謝靜宜團隊的協助，提供學生更多元豐富的學習平台，同時也能瞭解自己成長城市的演變及傳承，最後將新的思維融入社區，讓舊的地形地貌及文化有不同轉變，社區也能有更好的發展。

精誠中學指導老師陳靜盈指出，3年前首次與靜宜合作設計思考課程，透過課程探訪在地連結商家；學生最大收穫是不再以自我為中心，學習關懷社區居民與環境；尤其在與長輩互動過程中，觀點更寬廣成為珍貴的經驗！