將征戰加拿大！FRC機器人競賽 嘉縣竹崎高中代表隊授旗

2025 FRC機器人競賽將在加拿大舉行區域賽，嘉義縣派出以竹崎高中學生組成的代表隊參賽，今天由副縣長劉培東授旗，期許學子們能從全球約9萬名高中生、3600隊參賽隊伍中脫穎而出。

國際高中生機器人大賽（2025 FIRST RoboticsCompetition）2月26日至3月1日於加拿大太平洋體育館舉行區域賽，嘉縣竹崎高中學生組隊參賽，今天在縣府招商中心舉辦授旗典禮，並展示機器人操作。

劉培東致詞說，FRC機器人競賽對於投入機器人科技領域的高中生來說，是最高的殿堂與夢想的實踐，參與的學生需要透過跨域整合的素養能力，將程式設計、數據分析、機械設計及製作、策略分析、行銷公關、及外語能力結合展現於賽場中爭取佳績，期待嘉義縣代表隊走出台灣，放眼世界，促進國際交流。

教育處長李美華表示，縣府為了讓偏鄉學子也能有放眼國際的機會，訂定「嘉義縣政府補助所屬高級中等以下學校學生參加國際競賽要點」鼓勵學生參與國際競賽。今年核定補助竹崎高中師生新台幣200萬元參加FRC機器人競賽。

此外，君綺醫美公司、游梅公益信託慈善基金也連續兩年捐助款項，讓代表隊可以順利出國比賽。

代表隊成員竹崎高中學生蔡旻娟說，參與賽事共14名學生，今年製作機器人挑戰性非常大，他們設計的機器人原本一直無法突破比賽中吊掛的地方是鍊條而非實體的橫槓，但在教師的指導與大家不斷試錯終於克服障礙，也希望能帶著大家的祝福，在競賽中盡其所能爭取佳績。