雙北地區半夜詭異聲找出原因了 古亭國中證實：警報器被誤觸…

台北市昨天半夜傳出詭異聲響，音量大到不少網友表示都有聽到，甚至傳到新北市，警消證實，聲響來源古亭國中警報誤響。校方表示，今天已派員到場檢修，初判有可能天氣潮濕導致設備異常，確認問題前放學會先將聲響關掉，避免半夜影響他人。

有多名網友於社群平台發文，凌晨時刻在萬華區周邊聽到相當奇怪的詭異嚎叫聲，甚至聲音還傳到新北都有人聽到，引發熱議，警消也證實，凌晨接獲報案，發現古亭國中傳出警報聲響，經確認為校園警報器誤響。

古亭國中校長莊豐兆表示，學校昨天凌晨4點多消防警報不明原因傳出異響，消防局、保全獲報第一時間趕赴現場，並將設備關掉，今天早上廠商也有來排查，初步判斷有可能是天氣潮濕導致設備出現異常，但目前不清楚為何傳出這麼大異響，目前廠商仍在檢修。

莊豐兆說，該設備在學校已使用很長一段時間，過去也曾傳出異想，但每年都有定期消防安檢，都沒有問題，在檢查結果尚未出爐前，放學會先關閉聲音系統，若期間若發生火警等狀況，警報會直接傳送到保全，避免半夜再影響別人。