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教育部首推原住民國小師培專班 具族語證明可申請

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
為提升原住民公費生培育成效並增加原住民教師聘任比率，教育部推動「原住民國民小學師資培育公費專班試辦計畫」，預計自114學年度招生試辦。圖／聯合報系資料照片
為提升原住民公費生培育成效並增加原住民教師聘任比率，教育部推動「原住民國民小學師資培育公費專班試辦計畫」，預計自114學年度招生試辦。圖／聯合報系資料照片

為充實原住民師資來源，教育部推動多元培育管道，114學年又將推動原住民師培公費專班，由屏東大學開始首屆招生，具原住民族語言能力證明的高中畢業生優先錄取，享有公費待遇，畢業後分發至原住民重點學校服務6年。

原住民公費生除修習學系課程外，尚需依縣市需求加修其他專長，並需通過族語中高級認證及修習原住民文化課程。為提升原住民公費生培育成效並增加原住民教師聘任比率，教育部推動「原住民國民小學師資培育公費專班試辦計畫」，預計自114學年度招生試辦，採集中式培育模式，在大學128學分規劃原則下，協助公費生修習培育課程及族語增能，並兼顧「在地任教」精神，鼓勵原住民學生留鄉服務。

專班畢業學分涵蓋國民小學師培、偏鄉教育及原住民族文化課程，減輕公費生修課負擔，提高就讀意願，並強化其具備多領域包班教學能力，以符合原住民重點學校的師資需求。

114學年度起，由屏東大學教育學系開始首屆招生，並於119學年度進行分發。專班採單獨招生方式，預計招收37名具備中級以上原住民族語言能力證明的高中畢業生，優先錄取設籍於分發縣市的學生，其餘縣市學生次之。公費生修習四年學士班課程，並享有師資培育公費待遇，包括學雜費減免及生活津貼等，畢業後分發至原住民重點學校服務，服務年限為6年。有關114學年度專班招生資訊，相關網址請見https://admission.nptu.edu.tw/p/406-1005-179527,r1.php

另外，桃園市、新竹縣、花蓮縣、台東縣及屏東縣等五縣市已提報專班公費生名額，專班亦配合縣市需求及師資培育大學課程，114學年度培育族語別包含排灣族語、阿美族語、布農族語及泰雅族語等4族。

原住民族 屏東縣 語言

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