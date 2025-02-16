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見證台灣教育發展 北市北投國中開校紀念碑成文化資產

中央社／ 台北16日電
台北市立北投國中校藏「縣立北投初級中學開校紀念碑」立於西元1914年，因見證台灣基礎國民教育歷史變遷，被指定為一般古物文化資產。圖／（台北市立文獻館提供）中央社
台北市立北投國中校藏「縣立北投初級中學開校紀念碑」立於西元1914年，因見證台灣基礎國民教育歷史變遷，被指定為一般古物文化資產。圖／（台北市立文獻館提供）中央社

北市北投國中在日治時期創校為「北投國民學校」，直到戰後才由地方仕紳出資改制為初級中學。記載這段歷史的開校紀念碑因反映國民教育變遷，被指定為一般古物文化資產

台北市立文獻館日前公告，考量北投國中「縣立北投初級中學開校紀念碑」展現戰後初期地方菁英對培育本地人才的熱情，且能反映台灣基礎國民教育的歷史變遷，加上數量稀少，因此指定為一般古物。

北投國中校長陳澤民今天介紹，學校創校於西元1914年，當時是只有日本學生可以就讀的「台北州北投國民學校」，直到光復初期，百廢待舉，北投地方仕紳為了培養下一代四處籌資、奔走，學校才能在1946年改制為「台北縣立北投初級中學」，迅速恢復辦學。

陳澤民指出，這段歷史銘刻於紀念碑正面，背面則記載了樂捐芳名，讓後人能順藤摸瓜、飲水思源，而他總是會藉此提醒學生要知福、惜福，感恩自己能在前人的努力下接受良好教育，同時力求上進，未來有能力時幫助更多人。

他說，開校紀念碑原本立在行政大樓前，後因高齡校舍改建工程，相對位置變為在操場旁邊，將來除了會繼續維護它原有的樣貌，也會以傳承其背後精神的方向去推動課程發展，融入北投文史教育中。

另一方面，文獻館同時公告31件國立故宮博物院申請的文物為一般古物，包含魏晉時期的龍虎紋鏡、明朝宣德時期的青花團龍鳳紋葵式洗、清朝乾隆時期的青花雲龍紋五孔環耳花插等。

北市 北投 文化資產

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