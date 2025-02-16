台中岸裡國小部分歷史建築毀損嚴重 校方爭取增編經費修復

台中市神岡區岸裡國小現有保存「岸裡公學校校舍及升旗台」是台中市歷史建築，經文化部文資局補助去年5月動工進行修復，預定今年5月完工；施工過程發現橫梁及牆壁等損壞較預估嚴重，初估經費要再增加1000多萬元才能修復。

岸裡國小校長楊朝銘表示，已向台中市教育局爭取增加經費，希望能趕在今年底前完工；「岸裡公學校校舍及升旗台」有95年歷史，是台中市內現存最老舊學校建物，建築形式為紅磚瓦，經1935年墩仔腳大地震及1999年九二一大地震，2013年6月7日公告為歷史建築。

岸裡國小2023年向文化部文資局申請「台中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程」，獲核定補助計畫總經費7300萬元，中央補助一半3650萬元，其餘由中市府自籌。

岸裡國小校長楊朝銘表示，修復工程去年5月動工，原訂今年5月完工，施工過程發現橫梁及牆壁的磚塊等較原本抽樣預估的損壞還要嚴重，經建築師變更設計，初估要再增加1500多萬元修復經費，已送教育局爭取補助，教育局要求再詳估，目前建築師正詳細評估。

楊朝銘表示，教育局對「岸裡公學校校舍及升旗台」修復整建很支持，校方也將善用剩餘的40多萬元標餘款及300萬預備金，做好修復工作。