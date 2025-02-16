快訊

台灣燈會塞爆交通癱瘓惹民怨 交部主祕深夜發聲了

下波冷空氣周五報到 天氣風險：比這波強、冷較久

24吋電腦螢幕想寄出國用！網急阻止 曝3方法更省事：買這牌子很便宜

聽新聞
0:00 / 0:00

舊泰武國小化身山林教育 斯卡羅查馬克古謠板書仍留著

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
八八風災重創屏東縣泰武國小，15年後，舊泰武國小校區打造山林教育服務中心，15日啟用，縣長周春米（後排右三）、立委伍麗華（後排右二）出席，與泰武國小古謠隊小朋友合影。記者劉星君／攝影
八八風災重創屏東縣泰武國小，15年後，舊泰武國小校區打造山林教育服務中心，15日啟用，縣長周春米（後排右三）、立委伍麗華（後排右二）出席，與泰武國小古謠隊小朋友合影。記者劉星君／攝影

八八風災重創屏東縣泰武國小，如今遷居山下，15年後，舊泰武國小校區打造山林教育服務中心，15日啟用，時任泰武國小校長、原民立委伍麗華感動說，「這裡留著孩子們雕刻作品，還有已逝查馬克主任，寫在黑板上的古謠板書，還沒擦去...」

泰武國小主任查馬克・法拉屋樂，2021年癌逝，享年42歲。查馬克是泰武國小古謠傳唱隊幕後推手，曾獲金曲獎、師鐸獎，致力推動排灣族文化。他在公視史詩旗艦劇「斯卡羅」，飾演大股頭卓杞篤，2021年斯卡羅8月14日首播後，同年8月19日查馬克病逝，2022年入圍電視金鐘獎男主角。

舊泰武國小打造為大武山山林教育服務中心，今舉行啟用典禮，邀請泰武國小古謠隊演出，揭開序幕。原民立委伍麗華對泰武國小有著深厚情感，她初任校長就在泰武國小，上任一周遇八八風災，學校重創，她任內6年，前面兩年學校都在流浪，學校最後異地重建，在吾拉魯茲永久屋部落。

看著舊泰武國小打造為山林教育服務中心，伍麗華說，這裡還留著孩子們雕刻作品，查馬克主任寫在黑板上的古謠板書還沒擦去，教室依然開窗就正對南、北大武山。

伍麗華說，因為風災，學校開始流浪，在流浪這段時間，每周查馬克都會堅持回到本校練唱，當時查馬克說「唱古謠一定要對著山」，小孩子才會有那個FU，堅持每周帶孩子回到校區練古謠。

山林教育中心的教室黑板上還留著查馬克的板書，伍麗華說，後來也跟校工說不擦黑板，就這樣保留至今，一旁也有寫著黑板勿觸摸。

伍麗華說，泰武國小從2003年推動畢業登北大武山，即便2009年莫拉克風災重創大武山，依舊沒有中斷，迄今已超過20年；加上屏東縣政府自1998年推動北大武成年禮，也累積27年經驗，相信在這樣的歷史與基礎上所累積的原住民山林智慧與登山知識，有朝一日一定可以讓這個登山基地成為國際的山林知識中心。

伍麗華說，她很高興自己在這幾年，能夠協助屏東縣政府將前往登山口的道路，以及附近所有路網，還有通訊基地台等問題加以解決。縣長周春米特別指示，未來部落周邊的水源、廁所等還要繼續完善，她也會全力協助。歡迎大家一起來看看，享受這裡所提供的無價幸福。

八八風災重創屏東縣泰武國小，15年後，舊泰武國小校區打造山林教育服務中心，15日啟用，時任泰武國小校長、原民立委伍麗華感動說，「這裡留著孩子們雕刻作品，還有已逝查馬克主任，寫在黑板上的古謠板書，還沒擦去...」。記者劉星君／攝影
八八風災重創屏東縣泰武國小，15年後，舊泰武國小校區打造山林教育服務中心，15日啟用，時任泰武國小校長、原民立委伍麗華感動說，「這裡留著孩子們雕刻作品，還有已逝查馬克主任，寫在黑板上的古謠板書，還沒擦去...」。記者劉星君／攝影
八八風災重創的舊泰武國小，歷時15年打造為山林教育中心，15日正式啟用，邀請泰武國小古謠隊演唱揭開序幕。記者劉星君／攝影
八八風災重創的舊泰武國小，歷時15年打造為山林教育中心，15日正式啟用，邀請泰武國小古謠隊演唱揭開序幕。記者劉星君／攝影
舊泰武國小可以同時遠眺北大武山、南大武山。記者劉星君／攝影
舊泰武國小可以同時遠眺北大武山、南大武山。記者劉星君／攝影

伍麗華 八八風災 原住民 屏東縣政府 排灣族

延伸閱讀

影／原民立委成首要目標 伍麗華遭提罷免「傷害原住民族集體權益」

推動山林教育 前泰武國小轉型為山林教育服務中心

不挺還勞工7天假？ 吳思瑤遭勞團酸：資方的聖誕老婆婆

遭提議罷免 伍麗華喊正當性何在：若成功原民權力將跛腳

相關新聞

矽谷黑客松取經！台灣文組高中生Google總部體驗美式AI教育

台灣羅東高中學生近日赴矽谷交流，在Google園區參與美國學生帶領的黑客松，學習短時間內打造AI機器人。Uber講師以三...

舊泰武國小化身山林教育 斯卡羅查馬克古謠板書仍留著

八八風災重創屏東縣泰武國小，如今遷居山下，15年後，舊泰武國小校區打造山林教育服務中心，15日啟用，時任泰武國小校長、原...

班班有鮮奶中央喊卡 嘉縣府自籌2千餘萬元續辦

去年12月中央無預警宣布「班班喝鮮奶」政策停辦，嘉義縣政府為確保學童營養攝取不中斷，自籌2千餘萬元續推動學童免費飲用國產...

從軍會丟臉？高中女學霸想當軍官家人搖頭 網鼓勵1折衷辦法

每個人都有各自的夢想，為了夢想而選擇不同道路的人，都值得尊重。一名就讀高中的女網友發文，稱她從小的夢想就是當海軍軍官，但本身就讀第一志願的高中，學測的預測成績也不差，家人認為她去考軍校「很沒面子」，希望她就讀一般大學。對此，原PO詢問網友，「我應該聽他們放棄自己的夢想嗎？」

提供育兒「一條龍」服務 彰化縣育兒資源網上線

彰化縣政府為打造友善的育兒環境，整合縣內各式兒童福利服務的平台，今天起，正式啟用「彰化縣育兒資源網」，打造「一條龍」的服...

錄取加拿大西門菲莎大學 王宥喆為嘉縣永慶高中寫下歷史新頁

嘉義縣立永慶高中高三學生王宥喆錄取加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University, SFU）企業管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。