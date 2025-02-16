舊泰武國小化身山林教育 斯卡羅查馬克古謠板書仍留著

八八風災重創屏東縣泰武國小，如今遷居山下，15年後，舊泰武國小校區打造山林教育服務中心，15日啟用，時任泰武國小校長、原民立委伍麗華感動說，「這裡留著孩子們雕刻作品，還有已逝查馬克主任，寫在黑板上的古謠板書，還沒擦去...」

泰武國小主任查馬克・法拉屋樂，2021年癌逝，享年42歲。查馬克是泰武國小古謠傳唱隊幕後推手，曾獲金曲獎、師鐸獎，致力推動排灣族文化。他在公視史詩旗艦劇「斯卡羅」，飾演大股頭卓杞篤，2021年斯卡羅8月14日首播後，同年8月19日查馬克病逝，2022年入圍電視金鐘獎男主角。

舊泰武國小打造為大武山山林教育服務中心，今舉行啟用典禮，邀請泰武國小古謠隊演出，揭開序幕。原民立委伍麗華對泰武國小有著深厚情感，她初任校長就在泰武國小，上任一周遇八八風災，學校重創，她任內6年，前面兩年學校都在流浪，學校最後異地重建，在吾拉魯茲永久屋部落。

看著舊泰武國小打造為山林教育服務中心，伍麗華說，這裡還留著孩子們雕刻作品，查馬克主任寫在黑板上的古謠板書還沒擦去，教室依然開窗就正對南、北大武山。

伍麗華說，因為風災，學校開始流浪，在流浪這段時間，每周查馬克都會堅持回到本校練唱，當時查馬克說「唱古謠一定要對著山」，小孩子才會有那個FU，堅持每周帶孩子回到校區練古謠。

山林教育中心的教室黑板上還留著查馬克的板書，伍麗華說，後來也跟校工說不擦黑板，就這樣保留至今，一旁也有寫著黑板勿觸摸。

伍麗華說，泰武國小從2003年推動畢業登北大武山，即便2009年莫拉克風災重創大武山，依舊沒有中斷，迄今已超過20年；加上屏東縣政府自1998年推動北大武成年禮，也累積27年經驗，相信在這樣的歷史與基礎上所累積的原住民山林智慧與登山知識，有朝一日一定可以讓這個登山基地成為國際的山林知識中心。