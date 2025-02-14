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新北八里國中遷到台北港文中一用地 估121年完工

中央社／ 新北14日電

新北市長侯友宜今天在八里區主持行動治理座談會時說，為因應未來八里人口快速發展，八里國中將遷到台北港文中一用地，預計民國121年完工，解決學生通勤不便問題。

新北市政府下午在八里區舉辦行動治理座談會，侯友宜率新北市政府局處首長到八里區公所，與八里區里長及民代進行討論。

侯友宜致詞時說，八里最重要的是交通路廊，去年底台64銜接台61快速道路南向匝道已通車，有效紓解八里地方道路交通壅塞問題；連接八里與林口105市道改善工程也已分階段啟動；淡江大橋今年底將完工，預計明年5月前通車，以及正在行政院審議中的八里輕軌，將吸引更多人口、產業進駐八里。

侯友宜表示，根據評估，至民國119年最少還會有2000多戶搬進八里，整體規劃由教育先行，目前八里國中所在位置，爬坡不方便，交通也不便，且校舍老舊，4棟中有3棟超過50年歷史，學習環境不佳，八里國中遷校勢在必行，經評估後今年啟動遷校至文中一用地，預計民國121年完成遷校。

新北市政府教育局表示，台北港文中一用地現為八里棒球場，未來將結合八里在地特色及文化，規劃行政、教學大樓、圖書館及戶外生態教育、操場、運動等空間，提供學生更多元豐富的學習空間。

教育局說，同時也將搭配學校重點政策發展特色課程或社團，原校舍搭配現有區域在地特色，發展多元教育相關場域，並增設社會福利措施，例如生態園區、食農教育基地或童軍活動園地，提供當地居民學習資源和休閒空間。

民進黨新北市議員鄭宇恩表示，八里國中遷校是在地共識，侯友宜明確指出民國121年完成，盼相關作業盡速推動。另外，舊校區活用可結合目前學校持續發展的食農教育成果，以及八里極缺的運動中心等設施。

國民黨新北市議員陳偉杰說，八里國中遷校不僅改善學生通勤問題，也可翻轉教育環境，希望未來更多家庭選擇在地就學。

侯友宜 八里

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