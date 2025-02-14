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班班有鮮奶中央喊卡 嘉縣府自籌2千餘萬元續辦
去年12月中央無預警宣布「班班喝鮮奶」政策停辦，嘉義縣政府為確保學童營養攝取不中斷，自籌2千餘萬元續推動學童免費飲用國產鮮奶政策，113學年度第二學期將持續提供牛羊豆奶補助，提高全縣學童每周乳品攝取量。
縣府教育處表示，由於中央政策暫停補助，縣府經審慎評估，認為持續提供牛羊豆奶至關重要，因此自行籌措經費，推動高中、國中、國小及附設幼兒園每周一次供應牛羊豆奶，每名學生每周補助18元。
縣府也針對鄉鎮市立幼兒園及嘉科實中國小部提供經費補助，確保所有學童均享有相同的營養支持。
預計這項政策可惠及全縣約2萬7786名學生，縣府自籌2086萬4160元，盼穩定乳品供應確保孩子健康成長，同時減輕家長負擔。持續關注學童健康，致力打造更完善的營養支持系統。
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