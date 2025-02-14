快訊

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

班班有鮮奶中央喊卡 嘉縣府自籌2千餘萬元續辦

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣政府自籌經費，學童免費飲用牛羊豆奶不間斷。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府自籌經費，學童免費飲用牛羊豆奶不間斷。圖／嘉義縣政府提供

去年12月中央無預警宣布「班班喝鮮奶」政策停辦，嘉義縣政府為確保學童營養攝取不中斷，自籌2千餘萬元續推動學童免費飲用國產鮮奶政策，113學年度第二學期將持續提供牛羊豆奶補助，提高全縣學童每周乳品攝取量。

縣府教育處表示，由於中央政策暫停補助，縣府經審慎評估，認為持續提供牛羊豆奶至關重要，因此自行籌措經費，推動高中、國中、國小及附設幼兒園每周一次供應牛羊豆奶，每名學生每周補助18元。

縣府也針對鄉鎮市立幼兒園及嘉科實中國小部提供經費補助，確保所有學童均享有相同的營養支持。

預計這項政策可惠及全縣約2萬7786名學生，縣府自籌2086萬4160元，盼穩定乳品供應確保孩子健康成長，同時減輕家長負擔。持續關注學童健康，致力打造更完善的營養支持系統。

嘉義縣政府自籌經費，學童免費飲用牛羊豆奶不間斷。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府自籌經費，學童免費飲用牛羊豆奶不間斷。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 幼兒園 鮮奶

延伸閱讀

爆料漸層太美！ 台南冬日限定飲料「青蛙黑蛋奶」 草莓黑蛋奶粉紅色豹紋漸層好美好想喝

校園食神出招！桃園公開營養午餐食譜 珍奶也能很健康

嘉市國中小學生好幸福 開學有免費教科書、班班持續有鮮奶喝

全聯「大廠鮮奶」遭五花大綁便宜賣！內行人讚優惠多：遇過買一送十

相關新聞

班班有鮮奶中央喊卡 嘉縣府自籌2千餘萬元續辦

去年12月中央無預警宣布「班班喝鮮奶」政策停辦，嘉義縣政府為確保學童營養攝取不中斷，自籌2千餘萬元續推動學童免費飲用國產...

從軍會丟臉？高中女學霸想當軍官家人搖頭 網鼓勵1折衷辦法

每個人都有各自的夢想，為了夢想而選擇不同道路的人，都值得尊重。一名就讀高中的女網友發文，稱她從小的夢想就是當海軍軍官，但本身就讀第一志願的高中，學測的預測成績也不差，家人認為她去考軍校「很沒面子」，希望她就讀一般大學。對此，原PO詢問網友，「我應該聽他們放棄自己的夢想嗎？」

提供育兒「一條龍」服務 彰化縣育兒資源網上線

彰化縣政府為打造友善的育兒環境，整合縣內各式兒童福利服務的平台，今天起，正式啟用「彰化縣育兒資源網」，打造「一條龍」的服...

錄取加拿大西門菲莎大學 王宥喆為嘉縣永慶高中寫下歷史新頁

嘉義縣立永慶高中高三學生王宥喆錄取加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University, SFU）企業管理...

嘉義地震台南新豐高中活動中心天花板崩落 今天修復

台南新豐高中因地震活動中心天花板輕鋼架墜落，今天完成修復，市議員陳皇宇說，雖然地震發生在嘉義中埔，新豐高中行政及教學大樓...

入學管道有兩種！苗栗縣國中小下學年藝才班開始招生

苗栗縣國中小下學年藝術才能班即日起開始招生，報名共有2種管道，共有14所國中小開辦美術、音樂、舞蹈等類別才藝班。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。