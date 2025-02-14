班班有鮮奶中央喊卡 嘉縣府自籌2千餘萬元續辦

每個人都有各自的夢想，為了夢想而選擇不同道路的人，都值得尊重。一名就讀高中的女網友發文，稱她從小的夢想就是當海軍軍官，但本身就讀第一志願的高中，學測的預測成績也不差，家人認為她去考軍校「很沒面子」，希望她就讀一般大學。對此，原PO詢問網友，「我應該聽他們放棄自己的夢想嗎？」

2025-02-14 14:57